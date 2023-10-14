【以巴戰爭】人道危機惡化 拜登：不能忽視大部分巴人與哈馬斯無關

以色列嚴密封鎖加沙，持續空襲及禁止物資進入，大批被困平民命懸一線。多國領袖高度關注被困平民狀況，向來是以色列盟友的美國，總統拜登（Joe Biden）稱不能忽視大部分巴勒斯坦人與哈馬斯無關。聯合國秘書長古特雷斯（ Antonio Guterres ）促請以國重新考慮加沙的疏散安排。

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拜登表示，當務之急是處理加沙人道危機，強調不能對大部分巴勒斯坦人與哈馬斯無關的事實，視而不見。他並指哈馬斯反襯下，另一恐怖組織阿爾蓋達（al Qaeda）顯得純潔。美國政府正與以色列和埃及商討，在埃及與加沙邊境設立通道，讓美國人撤離加沙，據報加沙有約600名美國人，一旦成功設立通道，其他國家人員也可使用，離開加沙。

古特雷斯亦促請以色列政府，重新考慮加沙北部的疏散安排，指要安排逾百萬人離開人口密集的戰爭區域，而且無水、無食物、無安置點，是極為危險，甚至不可能。

世界衛生組織（WHO）指出，加沙北部醫院有大量重傷病人，直指不可能在不危害他們性命之下，將其撤走。世衛聲明指時間太緊迫，運輸情況複雜，道路受損，運送期間亦缺乏醫療支援，促以色列暫停圍困，設立人道走廊，容許醫療物資送到當地醫院。

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責任編輯：林建忠

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