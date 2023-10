【以巴戰爭】遭斷水斷糧斷電絕望拍片求助 英議員外母被困加沙（有片）

加沙地區的人道危機,波及英國政界高層的家庭,本身是巴勒斯坦裔的蘇格蘭首席部長尤薩夫(Humza Yousaf)的外父和外母,早前回加沙探親,結果遇上以巴戰爭。被困加沙的外母拍攝影片講述困境,指大批人實際上無法離開,更被斷水斷糧,並稱這將是最後一段影片,拍攝期間一度哽咽。

尤薩夫在社交平台X(前稱twitter)發布外母Elizabeth El-Nakla的影片。Elizabeth在影片開頭直指,這將是最後一段影片。她提到數以百萬人被斷水斷糧,被不斷轟炸,她指她和所身處醫院中的所有人,都無法撤走,促請外界提供協助。

尤薩夫指,Elizabeth是蘇格蘭退休護士,與加沙大部分人一樣,與襲擊以色列的激進組織哈馬斯無關,她與其他加沙人一樣,被要求撤走,但實質上被困,無處可去。

尤薩夫的太太Nadia接受英國廣播公司(BBC)訪問,透露父母上周回加沙探望一名年長親戚,以及在加沙當醫生的哥哥。訪問間BBC播放Elizabeth的另一段影片,當中提到當地無電無水,只餘小量食物,而且因為沒有電,將很快壞掉。期間Nadia的情緒一度激動,指目前情況非常困難。

Nadia稱由於被斷電,無法再與父母聯絡,她已抄下一些當地人的聯絡電話,試圖透過他們確認父母是否仍安好。

This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO