【美股焦點】輝瑞盤後跌4%　削全年收入盈利預期、暗示將裁員

輝瑞（美：PFE）下調全年收入預期13%，指由於其新冠肺炎疫苗和治療藥物的銷售低於預期。公司同時宣布成本調整計劃，將節省價值35億美元的職位和開支，預計實行新的成本計劃將一次性產生成本約30億美元，其中主要包括遣散費和相關實施成本。

輝瑞周五收市跌2.5%，盤後再跌3.7%。BioNTech（美：BNTX）收市跌4.9%，盤後跌1.4%。莫德納（美：MRNA）盤後跌3.6%。

輝瑞最新預計今年銷售額介乎580億至610億美元，低於此前介乎670億至700億美元的預期。最新預期經調整盈利每股介乎1.45美元至1.65美元，遠低於此前每股3.25美元至3.45美元的預測。

輝瑞表示，預計來自新冠藥物Paxlovid的收入較之前預計減少70億美元，部分原因是美國政府退回了標註為緊急使用的劑量，又指由於疫苗接種率低於預期，料疫苗Comirnaty銷售額較先前預計減少20億美元。

該公司預期，它將在第三季度計提55億美元的非現金費用，主要源於Paxlovid的庫存沖銷46億美元，以及Comirnaty的庫存沖銷及其他費用合計9億美元。

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編輯：胡學能