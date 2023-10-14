【HSBC滙豐】英國大型銀行據報正評估中國風險　草擬應急計劃

路透引述銀行業高級官員報道，英國的大銀行正在為未來西方對華制裁升級做準備，並已與英國和美國政府交流「情景規劃」。行業游說組織UK Finance的制裁主管Neil Whiley透露，該項目包括分享從其他制裁框架，包括對俄羅斯的制裁，所吸取的經驗教訓，以及討論對中國實施的任何措施可能產生的影響。

報道引述7位金融業人士指，很多公司此前誤判了俄羅斯禁令的速度及廣度，銀行正在草擬應急計劃，以防中西地緣政治緊張局勢升級。但他們預計，制裁不會立刻發生任何變化。

UK Finance代表了包括HSBC滙豐 （00005） 、巴克萊銀行和摩根大通（美：JPM）在內的約300家公司，該組織審視資產擁有權和控制權的透明度，以及中國產品可被追溯的程度，該組織亦關注中西各行業之間的商業聯繫程度，包括科技等高風險行業的供應鏈，並試圖凸顯一旦針對中國實施但可能產生反效果的措施。

有駐倫敦的資深銀行家表示，他們所屬銀行的董事會已討論過西方國家今後對中國實施更嚴厲制裁的可能性。

有分析認為，從重大網絡攻擊到對台灣的軍事干預等各種情況，都有可能觸發對中國的進一步禁令，大型金融機構在地緣政治走向悲觀的背景下，研判他們對中國的風險敞口是否可以承受。

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編輯：胡學能