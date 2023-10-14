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【GME軌空後續？】SEC新規 對沖基金須每月披露大額沽空交易

環球政經 04:38 2023/10/14

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自GME軌空事件後，美國證券交易委員會（SEC）10月13日將對兩項新規投票，其中一項新規要求，機構投資者，對沖基金必須每月披露大額沽空交易。

這些規則最早於2021年底和2022 年初提出，要求投資者向SEC報告他們的空頭頭寸，並要求借出股票的公司向金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority，FINRA）報告活動 。

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據分析公司 S3 Partners 的數據顯示，截至本週四，美國市場的沽空總額達 9,270 億美元。 2021年，當散戶投資者推高零售商 GameStop 的股價，導致沽空該公司的對沖基金損失慘重時，沽空行為再次引起了國會的關注。事件發生後，SEC主席Gary Gensler在國會透露，他將提高市場的透明度。

「鑑於過去發生的市場事件，（SEC）和公眾必須更多地了解股票市場的沽空活動，尤其是在壓力或波動時期。」Gary Gensler週五在一份聲明中說。

新規則要求機構投資者每月向美國證券交易委員會報告其沽空頭頭寸總額，以及交易結算日的某些淨沽空頭活動。不過，SEC不會揭露特定的機構名稱和空倉額度，但投資人將有新的時間窗口，針對被造空的公司進行交易。FINRA會公佈了從經紀商收集的空頭興趣報告，但新規則也將適用於機構投資經理，從而更全面地反映整個市場的空頭押注情況。新數據還將包括每次結算的每日淨活動，這是目前美國金融業監管局或交易所無法提供的數據。

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證交會官員表示，證交會以 3 比 2 的投票結果同意的新規則，表現該機構對這一行為進行監管的支持。

證交會還以3 比2 的投票結果通過了另一項規則，要求機構投資者和其他參與借貸股票的公司，以及某些借貸股票的經紀自營商，向美國金融業監管局報告借貸信息，如股票名稱和交易量、抵押品、借貸日期和終止日期等。然後，美國金融業監理局將在第二天公佈大部分數據。 

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編輯：黃銳

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