【迪士尼】「創夢家」銅像於香港迪士尼樂園揭幕 另推藝術計劃助殘疾人士創夢

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）為慶祝華特迪士尼公司創立100周年和香港迪士尼18周年，華特･迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」周日（13日）在「奇妙夢想城堡」前正式登場，與賓客見面。

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賓客可在「創夢家」銅像拍照留念，「迪士尼處處拍」攝影師會為賓客拍下精彩瞬間，配上以「創夢家」銅像主題的相框，並供賓客自行選購照片，為奇妙旅程留下美滿的回憶。同時，香港迪士尼樂園酒店的華特餐廳與大廳由即日起至11月下旬，將提供以華特．迪士尼為靈感的全新餐牌「華特迪士尼最愛餐點」。而香港迪士尼亦與企業聯盟贊助周大福合作，將於11月初推出別具收藏價值的「華特．迪士尼與米奇老鼠」紀念金章，以「創夢家」銅像為設計藍圖。

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銅像描繪快將 60 歲的華特與米奇，在構思創建迪士尼樂園數十年後重回樂園，一同細味過去 100 年華特迪士尼公司的成就，同時憧憬着未來的無限可能。這座銅像中的長凳仿自美國加州迪士尼樂園展出的長凳。後者源自格里菲斯公園旋轉木馬前的長凳，華特當年正是坐在這張長凳上萌生興建迪士尼樂園的念頭。

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銅像揭幕儀式由香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗，以及華特迪士尼檔案館經理Edward Ovalle主禮，主禮嘉賓與米奇一同為銅像以及旁邊兩塊牌匾揭幕 — 左邊的牌匾是一本打開的繪本，象徵著迪士尼迄今為止的傳奇故事，而右邊合上的繪本象徵著將來未知的計劃，充滿無限可能，正等待被發掘。

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同日慶祝活動還包括由 2022-2023 香港迪士尼樂園度假區親善大使陳麗儀和唐俊迪主持的「創夢家分享會」，由主禮嘉賓向近 900 位觀眾分享華特･迪士尼的價值觀及作為企業家、創新者和故事家的經歷。莫偉庭表示：「華特對迪士尼的每一位演藝人員都有著深遠的影響。他的創新精神和突破固有界限的能力，每天都激勵我和領導團隊努力構想新方法，為賓客帶來驚喜和歡樂，讓他們每一次的旅程都更深刻難忘。」

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Edward向在場觀眾分享華特的早年生活和創作靈感，Edward表示：「華特是一個以家庭為重的人，當他看著女兒不停騎旋轉木馬的時候，激發他建造迪士尼樂園的夢想。」而魯雅麗則分享迪士尼如何傳承華特的不朽傳奇，她表示：「華特的幻想工程從未休止，而我們亦永不停步；我們所做的一切除了貫徹迪士尼的說故事技巧，還透過科技、場景建造、興建遊樂設施及娛樂體驗，將我們比以往更加宏大的夢想實現。」

（照片由左至右分別是 香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭, 華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗，華特迪士尼檔案館經理Edward Ovalle）

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「創夢家」銅像展示了每個人都是創夢家。在香港迪士尼的贊助支持下，香港展能藝術會推出迪士尼創夢家青少年展能藝術發展計劃（計劃），支援 19 歲以下的本地殘疾人士，鼓勵他們發展藝術才能和創意。每位得獎者將有機會獲得最高港幣五萬元，並有機會在計劃完成後展示他們的藝術成果。計劃詳情請參閱香港展能藝術會網站。

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另外，為慶祝華特迪士尼公司創立100周年，香港迪士尼亦計劃於 10 月下旬推出全新的迪士尼價值觀教育系列，作為迪士尼青少年團隊活動計劃的一部分。

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