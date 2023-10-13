中國能源建設近43億人幣 投得廣州天河區地皮

中國能源建設(03996)公布，其附屬公司城市投資發展公司，及廣州天投、廣州天科簽署《成交確認書》，確認聯合體已通過公開競買方式，競得廣州市規劃和自然資源局出讓的廣州市天河區天河智慧城核心區廣汕二路地塊的國有建設用地使用權，該地塊的成交價款為約42.9億元人民幣。公司表示，其中，城市投資發展公司、廣州天投及廣州天科於是次交易中所佔的權益及所負的對價分別為95％、1.25％及3.75％。後續聯合體將按照前述持股比例設立合營企業開發該地塊，該合營企業將為公司的附屬公司。

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集團指出，本次交易使旗下城市投資發展公司可以對該地塊進行後續開發、建設和銷售，由此可獲取相應收益，實現集團的利潤增長，並有助於提高集團的房地產業務市場知名度和市場佔有率，提升行業地位和品牌知名度。房地產業務屬於集團旗下的投資運營業務，上半年該部門錄32.2億元人民幣溢利，僅次於最大部門工程建設的50.4億元人民幣。

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