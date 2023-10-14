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【ViuTV 2024】ViuTV再添新成員 頭號hater 生氣Sound Hey隆重登場

理財智慧 09:36 2023/10/14

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電訊盈科（00008）旗下ViuTV的吉祥物生Bear、生菜人見人愛，大家早已熟悉，近日再有新成員加入，名為生氣 (Sound Hey) 。

生氣原是ViuTV的頭號hater，關於ViuTV的所有事情都看不過眼，終日於網上各大平台留言派嬲。生氣愈嬲就愈要睇，除了看節目會怒火中燒，連節目時間表都要批評一番！不知不覺間，生氣對ViuTV的了解已超越生Bear、生菜。生Bear眼見生氣如此著緊公司，決定招攬他成為ViuTV一員，幫手時刻監察ViuTV，名正言順地生氣！

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記者：張以正

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