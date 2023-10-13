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【儲局官員】哈克：除非經濟數據出現重大變化　否則傾向利率按兵不動

股市 22:41 2023/10/13

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今年在聯邦公開市場委員會 （FOMC） 上手握投票權的費城聯儲銀行總裁哈克 （Patrick Harker）表示，通脹目前正在放緩，除非經濟數據出現大幅變化，否則傾向利率按兵不動。言論與近期其他幾位官員的論調類似，可能是至今為止對暫停加息最明顯的表態。

哈克認為，聯儲局已到了可將利率維持在目前水平的地步，指經濟和金融狀況的演變比自己預期為佳，物價正在降溫且就業市場吃緊狀況有所緩解，因此確信目前的政策利率具限制性，只要政策利率保持不變，就能穩步壓低通脹，讓市場更加平衡。

對於美國9月消費者物價指數 （CPI） 意外升溫，他坦言自己無法容忍通脹死灰復燃，但不會對正常的單月物價波動過度反應。又強調，如果經濟形勢發生變化，會準備以任何一種方法調整政策，同時指出一些風險，其中包括勞工罷工、油價上漲、政府停擺的可能性、學貸開始償還。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 財政政策 經濟 加息 美國聯儲局 美國 停擺 通脹 銀行
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