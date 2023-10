【投資機遇】巴布亞新幾內亞冀吸亞洲投資地落戶 一年兩日投資峰會周一召開

近年,港府經常聚焦大灣區,提出企業可到當地投資,年青人到當地開拓事業。不過,所謂機會處處,擁有豐富金礦、銅礦及液化天然氣項目的巴布亞新幾內亞,亦努力為亞洲投資者開拓商機,冀吸引亞洲企業到該國落戶。

為了讓亞洲投資者更了解這個地方,巴布亞新幾內亞礦業和石油商會(Papua New Guinea Chamber of Mines and Petroleum)將於周一(16日)及周二(17日)於本港舉行亞洲投資峰會,巴布亞新幾內亞總理Hon. James Marape及多位政府官員將出席,並概述當地的投資和貿易機會,以及該國如何透過能源和其他出口供應推動亞洲經濟增長。商界代表如太古集團、中國冶金集團會在峰會上分享在巴布亞新幾內亞的投資發展成功故事。

據了解,巴布亞新幾內亞擁有豐富的金礦、銅礦和鎳礦以及主要的液化天然氣項目,全部出口近乎銷往亞洲市場。 此外,隨着這些產業建設發展,該國的經濟預計將在未來八年增長近一倍,其政府希望利用這些資源主導型增長經濟來刺激亞洲投資者在國內的投資。

巴布亞新幾內亞礦業和石油商會是一個非牟利高峰產業協會,代表世界第三大島國巴布亞紐幾內亞礦業、石油業及相關產業的利益。商會自1987年成立,經過30年的發展,獲得商界、民間團體、業界和政府的支持。這次與巴布亞新幾內亞政府共同舉辦的亞洲投資峰會旨在促進與中國、日本、韓國、印度和其他亞洲市場重要投資者和貿易夥伴的交流,向亞洲各國宣揚巴布亞新幾內亞作為其中一個安全可靠的亞洲投資樞紐的定位。同時,巴布亞新幾內亞政府亦希望以更蓬勃的經濟為當地人才創造更佳的就業機會。

巴布亞新幾內亞礦業和石油商會主席Anthony Smaré 表示:「這將是我們首次於香港舉辦亞洲投資峰會。一直以來,香港憑藉其超級聯繫人的角色,匯聚了亞洲各行各業的投資者和合作夥伴,令我們看到了這個城市的巨大潛力和商機。由於我們的會議主要針對中國、日本、韓國、印度和其他亞洲市場的投資者和貿易夥伴,因此香港絕對是舉辦是次峰會的最佳城市。與即將在年尾於澳洲舉辦的峰會相比,香港峰會不單單專注於礦業和石油業,探討內容將會是更加多元化。」

Anthony亦指出巴布亞新幾內亞國家機構一直強調發展特別經濟區,包括漁業(Pacific Maritime Industrial Zone)、農業、畜牧業、能源和基礎設施領域等。他認為這些特別經濟區將具有進一步發展潛力,為亞洲投資者帶來各項投資機會。

