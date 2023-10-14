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創20年來新高 美國房貸利率突破7.5厘

股樓投資 04:43 2023/10/14

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美國房貸機構房地美周四（10月12日）在聲明中表示，美國30年期固定利率抵押貸款的平均利率，從之前一周的7.49厘升至7.57厘，連續第五週上升，更是二十多年來首次突破 7.5厘。

房地美首席經濟學家Sam Khater在聲明中表示：「市民仍然難以負擔住房市場的高昂利率，因此購房需求仍處於 30 年來的低點。」美國房源資訊網站Realtor.com的高級經濟研究分析師Hannah Jones指，聯儲局把利率維持在「更高位更久」的貨幣政策，令抵押貸款利率面臨上行壓力，使之不太可能下降，除非新數據顯示通脹正朝著正確的方向發展。

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同時，據報道，美國房貸利率自今年8月中旬漲破7厘以來居高不下，然而房價卻並未像以往利率攀升時期，那樣出現下跌，原因是現任屋主不願放棄利率較低的貸款，導致全美房源短缺。

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編輯：黃銳

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