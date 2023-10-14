曾於美國退市 傳滴滴2024年來港上市

據《彭博》報道，內地出行軟件滴滴計劃明年來港上市。

《彭博》引述消息指，滴滴近日通知，透過員工持股計劃持有公司股權的員工，可將股份售予公司，被認為是集團正準備進行首次公開發售(IPO)上市其中一步。

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

滴滴於2022年從美國退市，並遭內地開出逾80億元人民幣罰單，直至今年年初才正式重新上架並接受新戶註冊。報道稱，滴滴在內地網約車市佔率，較高峰約90%下跌至約70%。

延伸閲讀【多相】何文田傲玟現樓示位陪你睇 空間感充裕 展豪宅氣派【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

滴滴開始退市後，仍能在美國場外市場(OTC) 交易，交易代碼為「DIDIY」，周五（10月14日）報3.4美元，市場約165.22億美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳