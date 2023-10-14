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曾於美國退市 傳滴滴2024年來港上市

股樓投資 04:47 2023/10/14

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據《彭博》報道，內地出行軟件滴滴計劃明年來港上市。

《彭博》引述消息指，滴滴近日通知，透過員工持股計劃持有公司股權的員工，可將股份售予公司，被認為是集團正準備進行首次公開發售(IPO)上市其中一步。

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滴滴於2022年從美國退市，並遭內地開出逾80億元人民幣罰單，直至今年年初才正式重新上架並接受新戶註冊。報道稱，滴滴在內地網約車市佔率，較高峰約90%下跌至約70%。

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    滴滴開始退市後，仍能在美國場外市場(OTC) 交易，交易代碼為「DIDIY」，周五（10月14日）報3.4美元，市場約165.22億美元。

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    編輯：黃銳

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