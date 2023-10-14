內地M2按年增10.3% 9月新增貸款2.31萬億元人民幣遜預期

上一篇文章
【美股業績季】摩根大通、富國、花旗第三季業績均勝預期
周五（10月13日），中國人民銀行公布數據，顯示9月社會融資規模增量為4.12萬億元（人民幣，下同），前值3.12億元，較上年同期多5,638億元。而9月新增人民幣貸款2.31萬億元，創3個月新高，但低於市場預期的2.5萬億元，按年少增1,764億元。
9月廣義貨幣供應量(M2)按年增長10.3%，差過低於預期的10.7%，狹義貨幣M1按年增长2.1%。9月人民幣貸款餘額234.59萬億元，按年增加10.9%。人民幣存款餘額281萬億元，按年增加10.2%。
【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態
【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁】
央行調查統計司司長、新聞發言人阮健弘在記者會上解讀前三季金融統計數據時表示：
前第三季金融數據顯示流動性合理充裕，信貸結構持續優化，實體經濟融資成本下降，為經濟回升提供了適當的貨幣金融環境。
阮健弘表示，從結構來看，信貸結構持續優化，金融支持更精準有力。 今年以來，央行充分運用結構性貨幣政策工具，持續增加對製造業、普惠金融、科技創新、基礎建設等國民經濟重點領域及薄弱環節的支持。 9月末製造業中長期貸款餘額年增38.2%，比各項貸款增速高27.3個百分點。
下階段人民銀行將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，支持實體經濟實現質的有效提升和量的合理增長，不斷推動經濟運作持續好轉，內生動力持續增強，促進經濟良性循環。
【同場加映】溫股知新：港股未見方向 個股難以呈強
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
編輯：黃銳