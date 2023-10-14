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內地M2按年增10.3% 9月新增貸款2.31萬億元人民幣遜預期

股樓投資 04:51 2023/10/14

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周五（10月13日），中國人民銀行公布數據，顯示9月社會融資規模增量為4.12萬億元（人民幣，下同），前值3.12億元，較上年同期多5,638億元。而9月新增人民幣貸款2.31萬億元，創3個月新高，但低於市場預期的2.5萬億元，按年少增1,764億元。

9月廣義貨幣供應量(M2)按年增長10.3%，差過低於預期的10.7%，狹義貨幣M1按年增长2.1%。9月人民幣貸款餘額234.59萬億元，按年增加10.9%。人民幣存款餘額281萬億元，按年增加10.2%。

 

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央行調查統計司司長、新聞發言人阮健弘在記者會上解讀前三季金融統計數據時表示：

前第三季金融數據顯示流動性合理充裕，信貸結構持續優化，實體經濟融資成本下降，為經濟回升提供了適當的貨幣金融環境。

阮健弘表示，從結構來看，信貸結構持續優化，金融支持更精準有力。 今年以來，央行充分運用結構性貨幣政策工具，持續增加對製造業、普惠金融、科技創新、基礎建設等國民經濟重點領域及薄弱環節的支持。 9月末製造業中長期貸款餘額年增38.2%，比各項貸款增速高27.3個百分點。

下階段人民銀行將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，支持實體經濟實現質的有效提升和量的合理增長，不斷推動經濟運作持續好轉，內生動力持續增強，促進經濟良性循環。

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編輯：黃銳

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