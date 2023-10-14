路透：堵塞漏洞 拜登擬對中國海外企業實施AI晶片禁令

據《路透社》報道，拜登政府正在考慮堵塞漏洞，使中國公司不能夠透過設在海外的單位獲得美國的人工智慧（AI）晶片。

美國去年公佈了向中國運輸人工智慧晶片和晶片製造工具的新限制措施。據消息人士透露，這些措施將在未來幾天內收緊。在最初的一輪限制措施中，拜登政府允許中國公司的海外子公司不受限制地獲得相同的半導體，這意味著這些半導體很容易被走私到中國，或被中國用戶遠端存取。消息人士稱，華盛頓目前正在醞釀如何堵住這項漏洞，而這項舉動先前並無通報。

「戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）主任格雷格-艾倫（Greg Allen）指，中國企業正在購買晶片，用於國外的資料中心。



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專家表示，雖然根據美國法律，將這些人工智慧晶片運往中國大陸屬於非法行為，但美國很難對這些交易進行監管，並指出，中國員工也可以合法地遠端存取位於外國子公司的晶片。

拜登政府一直在努力堵住允許人工智慧晶片進入中國的其他漏洞。 今年8月，華盛頓要求英偉達（Nvidia）和AMD限制將人工智慧晶片運往中國以外的其他地區，包括中東的一些國家。消息人士稱，預計本月出台的有關人工智慧晶片的新規定，可能會對市場上的所有公司，更廣泛地適用同樣的限制。

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編輯：黃銳