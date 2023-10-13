湯文亮：見到筍盤都不敢執

有老友問，一個物業投資者甚麼時候最傷心？是否樓價下跌，買入的物業蝕錢？其實，投資同賭錢一樣，一定會有贏有輸，如果輸錢就傷心，那樣千萬不要成為投資者，我從未聽說有人可以不輸過錢，除非從未買過樓。

賣出荀盤解決困難

近日不少股票下跌，有債券清零，不少玩虛幣的人話「敝、幣、弊」。結果是令到有一些業主要賣樓還貸，否則銀行可以代勞，物業變成銀主盤出售，價錢一定會比市價低很多。既然如此，業主倒不如自己賣樓。現在比以往不同，亦可以話進化了很多，業主賣樓時不會選擇一些質素沒那麼好的物業出售。而是一開始就會賣手上最好物業。如果不是賣最好的物業，可能要等一段時間仍然賣不出，結果仍然是要銀行賣樓。本來這是物業投資者機會，但以今日時勢，都是揸現金為上策，見到那些筍盤都不敢執，其實是好「揼心」。

有人會覺得很奇怪，為何投資不爭先賣一些比較差的物業，反而賣走手上最優質的，這都是欠債有關。在逆周期措施之下，一般投資者的欠債比率不高，只是供款未能跟上，只要能夠賣走大約一成手上物業，已經可以解決困難。所以，賣走手上最優質的物業可以說是策略之一，未必是最好，但可以最快解決問題。

優質物業沒有買錯

不少人認為，沒有錢的投資者要賣樓，就算有錢都不敢買，究竟誰人現在有錢買樓？大家可能誤會香港人沒有錢，其實不少香港人久經風浪，知道那些債券只是一張由欠債的人所寫欠單，而虛幣是虛無飄渺，基本上是很難贏錢。所以寧願將現金放在銀行做定期，現在有接近5厘利息，如果不是太苛求，這亦是不錯的投資。當投資者銀根短缺，要賣走手上一些優質物業，那些持有現金的人可能冷手執個熱煎堆。短期內樓價可能仍然會下跌，但長遠來說，樓價始終會上升，尤其是優質物業，真的是可遇不可求，只有買貴，沒有買錯。

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