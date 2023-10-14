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【美股業績季】摩根大通、富國、花旗第三季業績均勝預期

環球政經 04:54 2023/10/14

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美股踏入業績季，率先派成績表的是一眾美國銀行股。周五（14日），摩根大通（JPM）、富國銀行（WFC）及花旗銀行（C）皆在盤前公布第三季業績，均勝市場預期。

其中，摩根大通第三季收入爲398.7億元（美元、下同），按年增長21.9%，較市場預期高4.7億元。每股收益爲4.33元，去年同期爲3.12元，較市場預期高0.39元。淨利潤131.51億元，按年增長35%。而富國銀行第三季營收爲208.6億元，按年增長6.6%，好於市場預期的200.86億元，淨利潤按年升60.6%至57.7億元，每股盈利1.48元，高於市場預期的1.24元。而花旗銀行第三季營收爲201.39億元，按年升8.81%，高於市場預期的192.5億元，盈利35.46億元，按年增長1.93%，每股盈利1.63元。

三間銀行的業績亮眼，均受惠於淨利息收入 (NII) 高於預期，其中摩根大通淨利息收入爲229億元，按年增長30%，富國銀行第三季淨利息收入年增 8.3%至131億元，而花旗第三季淨利息收入按年增10%至138億美元。

 

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    編輯：黃銳

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