【迪士尼】迪士尼「魔雪奇緣世界」11月20日正式開放 率先預覽新園區食買玩體驗及隱藏細節

全球首個及最大的魔雪奇緣主題園區—魔雪奇緣世界,將於 11 月 20 日在香港迪士尼樂園度假區正式開幕,新園區還原大熱動畫《魔雪奇緣》及《魔雪奇緣 2》的故事場景。華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級監製焦雅欣表示,「魔雪奇緣世界」是香港迪士尼樂園最大的一個擴建計劃,亦是全球首個《魔雪奇緣》電影為藍本興建的園區,在將來的幾年,團隊都會想一些新的季節活動加入到這個園區,以確保競爭力。

按圖看魔雪奇緣世界:

三大《魔雪奇緣》主題遊樂設施及娛樂體驗

位於阿德爾小鎮深處的魔雪奇幻之旅讓賓客透過乘坐木船穿越北山,參觀愛莎的冰雪皇宮,見證愛莎的冰雪魔法。旅程中重演《魔雪奇緣》的故事中的經典場面,同時配合《魔雪奇緣》多首熱門的電影樂曲,驚喜滿滿。不過亦要注意旅途會經歷後退及循著瀑布短程俯衝,有可能會被濺濕。

在阿德爾森林的雪嶺滑雪橇是香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界獨有的遊樂設施,賓客將登上高速滑行的雪橇過山車,攀山越嶺,穿梭洞穴和峽灣,一邊欣賞阿德爾王國的自然美景,一邊享受馳騁的刺激感,過山車全程大約40秒。而在入場前更會經過「奧肯交易站」,讓人憶起《魔雪奇緣》中安娜購買裝備登上北山及首次遇見基斯托夫的一幕。

雪橇過山車旁邊還有森林小天地,這裡是愛莎小時候練習冰雪魔法的秘密玩樂小天地,賓客可以與安娜、愛莎及小白投入近距離的互動劇場體驗之中,並見證愛莎施展魔法,讓室內漫天飄雪。這個互動表演揉合出色的光雕投影、特效和感官元素,絕不容錯過!

除了不可錯過的三大必玩遊樂施及娛樂體驗外,新園區還有多個打卡、購物 、美食好去處,包括:園區入口處的友誼噴泉是由愛莎以冰雪魔法所創作的雪花形狀藝術品,入夜後噴泉更會隨著音樂演化出不同的燈光效果,亦是《魔雪奇緣:小白的驚喜任務》中紀念安娜和愛莎之間的真愛的地標;進入魔雪奇幻之旅時經過的鐘樓,抬頭看會行見安娜和愛莎的木偶雕像,彷彿回到《魔雪奇緣》中安娜與漢斯王子在鐘樓上共舞的情境,或《魔雪奇緣:發燒狂熱》中愛莎在鐘樓上放聲高歌的一段;國王橋是阿德爾王國的中心點,站在橋上可飽覽阿德爾城堡、阿德爾小鎮、阿德爾港和阿德爾森林的湖光山色,眺望阿德爾的最高點「北山」,這也是冰雪皇宮的所在地,在美景前必定要打卡拍照。

同時,賓客更可到遊牧小攤檔享用面部彩繪及造型服務,以充滿阿德爾色彩的打扮,親身感受阿德爾文化。而滴答精品店,除了有選購一眾《魔雪奇緣》紀念品和木製玩具,亦可選購明信片,並在店外「阿德爾皇家郵政局」的郵箱投寄,送贈給世界各地的親友。

若想品嚐美食,便可到阿德爾港畔餐廳,其菜式受北歐地道料理及食材所啟發,有例如海鮮燴、經典美食肉丸和香料刁草等。而想嚐甜食,可到極光糖果屋,享用甜品師傅即場製作的接骨木花配牛奶味軟雪糕,並購買各種富阿德爾特色的朱古力、甜品、餐具、廚具等。還有森林美食站,在此處可以品嚐芒果味綿綿冰,並將森林之友紀念杯帶回家。

想要盡情享受旅遊阿德爾的樂趣,千萬不要錯過以下這些隱藏小細節,它們是魔雪奇緣世界讓人流連忘返關鍵:

• 夏雪節是紀念安娜以真愛捨身拯救愛莎,令阿德爾王國大門重開的節日。

• 在阿德爾遊玩,不時留意四周或許會發現你最喜歡的《魔雪奇緣》角色的蹤影,隨時有機會跟安娜、愛莎、基斯托夫或奧肯碰面!有緣遇見奧肯,他更會以招牌手勢和問候語 “Hoo-Hoo!”和大家打招呼。

• 在夏雪節的慶祝活動上,阿德爾居民的衣服胸前有配戴特別設計的名牌,名牌下更會添加旗幟,列出居民的職業和工作位置,讓賓客認識居民。

• 在魔雪奇幻之旅的場景中,為呈現慶典氣氛,愛莎在冰雪皇宮中獻唱主題曲《冰心鎖》(Let it Go) 時,歌詞作出了小修改。由原來的 「It's time to see what I can do」,修改為 「It's time to share what I can do」。

• 魔雪奇幻之旅的音樂,由《魔雪奇緣》電影系列英語原班人馬錄製配音。

• 經過國王橋旁邊的小徑時,大家要打醒十二分精神,尋找石精靈和火精靈布魯尼的足跡,並與他們打卡留念。

• 賓客可於魔雪奇緣世界中的三個地方找到代表火元素的布魯尼。

• 滴答精品店店內及門外所豎立的小錫兵雕像,以及店內的芭蕾舞者雕像,均向安徒生的經典故事《勇敢的小錫兵》致敬。

• 阿德爾港畔餐廳的外牆顏色,與愛莎和安娜在愛莎加冕日時所穿的禮服禮服的色調一致。

• 阿德爾港畔餐廳內蘭森海軍上將 (A. R. Nannsen) 的肖像靈感源自 Ali Rubinstein。她曾帶領香港迪士尼樂園度假區迪士尼幻想工程團隊為及參與魔雪奇緣世界早期創作部分。蘭森是阿德爾首位女性海軍上將。

• 在魔雪奇緣世界的商店和碼頭上出現的麻袋、木箱和木桶,展現了阿德爾海上貿易的發展。道具的標籤提到《魔雪奇緣》中的特定地點,如Seven Isles、Weselton、Chatho、Snoob 和 Zaria 等,部分是向參與項目的幻想工程師致敬而命名。