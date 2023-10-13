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【工商舖透視鏡】租金差距與舖位旺靜關係非必然

名人薈萃 21:39 2023/10/13

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一個本地藥妝品牌近期租用銅鑼灣啟超道地舖，將會開設第4間分店，該舖建築面積約1,500方呎，每月租金約50萬，雖然較高峰時期約230萬月租低逾75%，但較疫情時期約40萬月租升近四成。而此租賃成交與其他續租個案的租金均有上調，帶動啟超道與羅素街的租金差距收窄了近40%。

疫情前羅素街街舖租金較啟超道高110%至120%，現時只貴70%至80%。舖租的差距是否意味著羅素街比啟超道更旺？筆者並不覺得兩者旺靜的差距很大，羅素街對著時代廣場，而啟超道則有利園區的人流，兩者可謂不遑多讓。普遍認為羅素街更有承租能力，其實源於承租羅素街的多為鐘錶珠寶店。奢侈品店的租金價碼比較高，特別在市道旺生意好、貨源充足的時候，其他非奢侈品的零售店也不會夠鐘錶珠寶店搶租，於是形成了羅素街地舖承租能力高的印象。

羅素街形成鐘錶珠寶街，推高舖租是渾然天成非刻意經營，而當奢侈品生意不再如疫情前興旺，租金的回落也是自然之事。當年搶租不成搬到其他街道的行業也形成了不同的租客群，造就不同的租金水平。今次在啟超道的成交個案租客是藥妝品牌，主要售賣國際品牌化妝品及保健品，是較奢侈品更能受惠於開放內地自由行的零售產品。疫情過後，各地經濟元氣大傷，兩年多過去，旅遊及消費模式也出現了變化。旅客不再大手購入奢侈品，也愈來愈多人選擇短期旅港。

因此奢侈品及中間路線的產品受惠有限。另一方面，化妝品及保健品均是直接食用或使用在身體上的產品，產品的品質尤其重要，香港進口售賣的產品能夠給予客人信心，必定是正版正貨，能夠安心使用。憑藉此優勢，藥妝店在今年得以先後於尖沙咀廣東道、海防道及加拿芬店開設分店，現再進駐港島。而且，雖然舖租比疫情時有所回升，但與高峰時期相比仍不算很高，租客對於租金議價空間也較大，相信在計算生意增長足、裝修成本及回本期後，仍是值得擴充零售點。

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撰文 : 盧展豪 鋑聯控股行政總裁(工商舖)

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