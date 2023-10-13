【宏觀術數@iM網欄】從《通勝》看流年風水吉凶位置

上期介紹過玄空風水中九運樓的特性和轉換天心之方法，配合本欄於過往各期解釋過九運較佳坐向、零正和山水配合選擇等等，希望已能為讀者提供一些基礎的九運風水知識，可以於新元運有更好發展

若果坐向和外局環境配亦合，樓宇於九運即明年2024年2月4日立春後落成並入伙，當然最簡單已可算作九運樓。但是，若然本身是八運樓或七運樓，條件又合適去轉換天心改成九運樓以乘旺趨吉的話，由於難免涉及修造動土，便適宜考慮明年流年風水佈局，至少迴避一下煞星為穩妥。

談到流年飛星佈局，未懂起掌盤者，最方便的資料其實就在每年《通勝》內的飛星圖。如上圖的右邊直行文字，已寫清楚明年宜修造宜避開的方位如下：

「本年三煞在南五黃占兌歲破在戌，凡午丁未庚酉辛戌九山忌用，其餘各山俱利。」

以下略為解釋一下其中的名詞方便使用。

中間的圖以天干地支標示方位，亦即是風水常常提及的24山向。簡單來說是把八個方位：東、東南、南、西南、西、西北、北和東北，每個方位再細分成三份，並用天干地支或卦象去標示，讀者們可以參考上圖從外數向內第三層便知道是那個方位。如想用指南針自己量度，也可以參考以下度數：

從飛星圖中可以清楚看到明年中央是三碧星入中，經常被關注的兩個煞星位置，分別為五黃煞星在西方（兌方），而二黑病符星在東南方（巽方）。若果本身居住的單位門向正好在兩個方位，一般都不適宜於明年大型動土或修造，相信這點大家都已知道，假若必須大裝修，就適宜先擇好吉日才開工，並且不要在這兩個位置及太歲、歲破和三煞方先開始，亦即是文字所列出方位。而修造期間最好不在內居住為佳。假若只是家居門向開在此兩個方位，而非動土，流年風水佈置可掛銅錢或以金屬飾物擺設稍為化解土煞的凶焰便可以。

其中特別要注意東南方內既是二黑病符所至，其中的辰方，同時也是流年太歲所臨，太歲頭上動土並非易與的，加上對宮戌位又必定為「歲破」，動土易招是非官訟。辰方正確方位，可參考上表指南針112.5-127.5 。總之東南方還是少動為佳。

《通勝》亦提及三煞在南方，三煞以坐方較為緊要，若果家居是坐南向北，動土裝修就稍加注意了。其實若果家居是坐南向北并在北方宫位開門，明年八運的八白財星到門，雖然已入九運，八白仍算有力，若原局本身合格就算不作大更動也容易得財順利。

至於九運的當旺星九紫星明年會在西南方，若果剛好為門向原局又不相違，於大門張貼吉祥的紅色福字或揮春已可以催旺財星，並且容易利桃花及人緣。總體來說明年西南方在玄空風水上屬較佳方位，就算家居或辦事處門向不在這個方位，若果能適當加以用事或催旺，對整體運勢都容易帶來幫助的。

另一個較佳的方位為東方（震宮）位置，明年流年飛星得到一白吉星，有利讀書考試，專業進修或升職都會帶來助力。若果本身佈局適合，善用這方位來設置書桌或作個人辦公室、用事位等，並在桌上放置四枝富貴竹都有加強作用，可作參考。其餘各方位稍後再作詳談。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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