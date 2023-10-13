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【帶你睇盤】西半山地段　名校林立　寶威閣三房叫價2000萬

股樓投資 20:31 2023/10/13

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西半山供應不多，向來受投資者、用家歡迎。今次利嘉閣介紹的屋苑為寶威閣，最大賣點是位於西半山，而且鄰近港鐵西營盤站，交通方便，名校林立。 

放盤單位為寶威閣B座低層2室，實用面積1,347平方呎，三房套連工人套房間隔，現叫價2,000萬元（最後更新日期：10月13日）。 

放盤單位寶威閣B座低層2室（物業編號：BW84391839）
實用面積1,347平方呎
間隔三房一套，連工人套
叫價2,000萬元（最後更新日期：10月13日）
賣點
  • 則大實用，西半山低水豪宅。
  • 5分鐘到港鐵西營盤站。
  • 位置方便，生活便利。
  • 11校網，名校林立。
點擊圖片放大
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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3LZ3T61

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

寶威閣 西半山 西營盤 私人屋苑 二手市場

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