【帶你睇盤】西半山地段　名校林立　寶威閣三房叫價2000萬

西半山供應不多，向來受投資者、用家歡迎。今次利嘉閣介紹的屋苑為寶威閣，最大賣點是位於西半山，而且鄰近港鐵西營盤站，交通方便，名校林立。

放盤單位為寶威閣B座低層2室，實用面積1,347平方呎，三房套連工人套房間隔，現叫價2,000萬元（最後更新日期：10月13日）。

放盤單位 寶威閣B座低層2室（物業編號：BW84391839） 實用面積 1,347平方呎 間隔 三房一套，連工人套 叫價 2,000萬元（最後更新日期：10月13日） 賣點 則大實用，西半山低水豪宅。

5分鐘到港鐵西營盤站。

位置方便，生活便利。

11校網，名校林立。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映 【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機