【帶你睇盤】西半山地段　名校林立　寶威閣三房叫價2000萬

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【小米1810】郭明錤：小米首款汽車售價或低於30萬人幣 明年出貨量約5至6萬輛
西半山供應不多，向來受投資者、用家歡迎。今次利嘉閣介紹的屋苑為寶威閣，最大賣點是位於西半山，而且鄰近港鐵西營盤站，交通方便，名校林立。
放盤單位為寶威閣B座低層2室，實用面積1,347平方呎，三房套連工人套房間隔，現叫價2,000萬元（最後更新日期：10月13日）。
|放盤單位
|寶威閣B座低層2室（物業編號：BW84391839）
|實用面積
|1,347平方呎
|間隔
|三房一套，連工人套
|叫價
|2,000萬元（最後更新日期：10月13日）
|賣點
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢