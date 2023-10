▲ 【美股業績】摩通第三季淨利潤升35%、First Republic Bank貢獻11億美元 CEO戴蒙:世界迎幾十年來最危險時期

摩根大通(JP Morgan,美:JPM)第三季淨利潤約131.5億美元,按年升35.1%,不計年內收購的First Republic Bank(美:FRC;第一信託銀行/第一共和銀行),則增長約24%,每股盈利為4.33美元,高於市場預期的3.95美元。

摩通表示,來自FRC的淨利潤貢獻為約11億美元,反映15億美元為淨利息數入,7.6億美元的非利息收入以及700萬美元信貸損失準備金的淨收益。

期內,經調整營收為406.9億美元,按年升21.5%,高於市場預期的399.2億美元,不計FRC的增長為15%。淨利息收入升約30%至229億美元。

摩通預計全年淨利息收入約爲885億美元,此前預計約爲870億美元。

另外,上季投資銀行業務收入約16.1億美元,按年跌約 6%,但高於市場預期的14.8億美元。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示,即使消費者正在消耗多餘的現金儲備,現時美國消費者和企業整體仍保持健康。然而,持續緊張的勞動力市場、極高的政府債務水平和有史以來最和平時期的財政赤字,正在增加通脹持續高企和利率進一步上升的風險。同時,仍未知道量化緊縮的長期影響,這可能會減少體系中的流動性。

他又指,烏克蘭戰爭,以及以色列的衝突可能會對能源和食品市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。 這可能是世界幾十年來最危險的時期(This may be the most dangerous time the world has seen in decades)。

編輯:袁諾曦