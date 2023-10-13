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【美股業績】摩通第三季淨利潤升35%、First Republic Bank貢獻11億美元　美股開市升逾3%　CEO戴蒙：世界迎幾十年來最危險時期

股市 20:03 2023/10/13

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【美股業績】摩通第三季淨利潤升35%、First Republic Bank貢獻11億美元　CEO戴蒙：世界迎幾十年來最危險時期

摩根大通（JP Morgan，美：JPM）第三季淨利潤約131.5億美元，按年升35.1%，不計年內收購的First Republic Bank（美：FRC；第一信託銀行/第一共和銀行），則增長約24%，每股盈利為4.33美元，高於市場預期的3.95美元。摩通美股開市升逾3%，暫報150.76美元，升穿150美元關。

摩通表示，來自FRC的淨利潤貢獻為約11億美元，反映15億美元為淨利息收入，7.6億美元的非利息收入以及700萬美元信貸損失準備金的淨收益。

期內，經調整營收為406.9億美元，按年升21.5%，高於市場預期的399.2億美元，不計FRC的增長為15%。淨利息收入升約30%至229億美元。

摩通預計全年淨利息收入約爲885億美元，此前預計約爲870億美元。

另外，上季投資銀行業務收入約16.1億美元，按年跌約 6%，但高於市場預期的14.8億美元。

摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）表示，即使消費者正在消耗多餘的現金儲備，現時美國消費者和企業整體仍保持健康。然而，持續緊張的勞動力市場、極高的政府債務水平和有史以來最和平時期的財政赤字，正在增加通脹持續高企和利率進一步上升的風險。同時，仍未知道量化緊縮的長期影響，這可能會減少體系中的流動性。

他又指，烏克蘭戰爭，以及以色列的衝突可能會對能源和食品市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。 這可能是世界幾十年來最危險的時期（This may be the most dangerous time the world has seen in decades）。

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編輯：袁諾曦

摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 美股 銀行
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