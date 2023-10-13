【小米1810】郭明錤：小米首款汽車售價或低於30萬人幣 明年出貨量約5至6萬輛

天風國際證券分析師郭明錤在社交媒體撰文表示，小米集團（01810）首款汽車預計將會在2024年發售，售價或低於30萬元人民幣，出貨量估計約5至6萬輛，關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置。

小米股價周五（13日）收報12.6元，跌0.5%，成交額8,130萬元。

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郭明錤指出，若小米新車售價接近25萬元人民幣甚至更低，出貨量應該有上調空間。

他認為，小米汽車長期來看有兩個獨特競爭優勢。第一是與既有生態整合，包括作業系統、應用程式、手機與IoT等硬件。第二是銷售渠道遍及海外市場，且小米已是全球知名企業，有利小米汽車業務未來在海外增長。

至於手機業務，郭明錤指，小米今年第四季出貨預估約4,000至4,500萬部，按季及按年增長均約14%，顯著勝於中國市場的增長。關鍵在於小米在海外市場亦重拾成長動能。他預期，小米2024年手機出貨可達雙位數增長，今年第四季及明年利潤可望超越市場預期。

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記者：李兆明