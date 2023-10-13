【玄人‧峰語@iM網欄】天理真的存在嗎？





一直以來，很多人都問我九運時是否會很多戰爭？其實答案早已不言而喻。近日最觸動眼球及心靈，相信是「以巴衝突」。「以巴衝突」本應是無日無之，問題是今次在媒體所見不是軍人對軍人的正規戰爭，而是針對平民的屠殺、傷害，即使不是發生在自己身邊，也會切膚之痛，因此亦成為近日香港人茶餘飯後的討論話題。



大家都問今次事件究竟是那邊做錯？應該站在那邊？稍稍有良知的，都不會為這些事件站邊，因為不論抱什麼理由，對手無寸鐵的人大開殺戒，都是天理難容。「冰封三尺，非一日之寒」，坊間媒體的討論就算不談近因，都會去探究遠因，原本與我們香港人全無關係的一段地方歷史，卻成為我們的歷史課題。



我本身是讀歷史及愛好歷史的人，但在實用主義當道的世代，我們讀讀書歷史是會給人恥笑的，因為主流意見都認為學以不能致用。然而，正正因為我讀歷史，訓練出一種「尋因」的好奇心，而往往在尋因凡過程中，會學到很多意想不到的知識。

曾經有人問我，學算命的會信「天理循環、報應不爽」，問題是大家所說的「天理」究竟是什麼？一般人所言的「天理」，是因果報應，而我輩習玄所說的「天理」是天道循環 :即是要長出花果，就要灌溉施肥，萬物的生、旺、病、衰是有一個物理循環，我們會將此「天理」套在命理、風水、卜卦之上應用。如果若論因果報應的「天理」是否存在，做人已近半百的我，我也不敢百份百肯定它的存在，只是所見的事物愈多，愈來愈覺得「天理」常常缺席。



在我探討以巴歷史的過程，其實我體會到小時間從書本上學到的公義及天理，基本上在現實世界是不存在的：一群本身在原居地居住了很久的居民，給人殖民統治，之後土地、資源無聲無色地被送了給他人，然後還要給人迫害。當然，有權力的人制定了很多法規、法制，將荒唐的事情合理化，要取回公道就透過法律。問題是，套用電影「少林足球」的一句對白「文案是我定的、法官是我的人、陪審團又是我自己安排，誰夠我玩？」如是者，表面看似經過公平制度下解決，其實變相更迫瘋被害的受眾。迫瘋了對手還未完，還要不斷挑機，直至對方忍不住了做上極端行為，然後就可以順理成章地加以還手……。誰是誰非，不是我要討論的議題，但似曾相識的舖排橋段及歷史，在過去半個世紀不斷在世界各地出現，然後成為戰爭的導火線。



在未來的日子，我們將會見到更多這類畫面，甚至乎會離我們不遠。如果信世上有「天理」，按理這些不公的事理應缺席，可惜現實卻是活生生的發生在眼前，而且世界上很多有權有勢，滿口道德的人，卻予以支持。所以如果你再問我是否相信「天理」，我的回應只有「天理何在！」作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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