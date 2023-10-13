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【一周科技回顧】Adobe創意大會2023推3大新AIGC模型　Samsung FE系列亮相香港

科技 19:23 2023/10/13

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

【Adobe創意大會2023】瞄準「創意人」需求　Adobe再推3大新AIGC模型+過百項新功能

日前宣布受惠生成式AI工具需求攀升、帶動營收表現的Adobe，於美國西岸時間周二（10日），在年度大會上公布，推出更多針對「創意人」需求、加入生成式AI技術的新工具。

【Samsung新品】Samsung FE系列4大新品登陸香港　Galaxy S23 FE鏡頭大升級　售5,098元（多圖）

Samsung（三星）早前無預警地發表其最新的Fan Edition（FE）系列新品，而三星電子香港亦於周二（10日）舉行香港傳媒活動。除展示4大FE系列新品，包括Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE、Galaxy Buds FE、Galaxy SmartTag2，更宣布4大新品均於今個月內正式登陸香港。

【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠

包括Google在內的大型科企，因利用公開收集的資料訓練AI模型，不時被該些資料的創作者被指控侵犯版權，以至相關的人工智能生成內容（AIGC）同樣存有侵犯版權之嫌。Google為保障其客戶權益，周四（12日）宣布，推出有關生成性AI的知識產權賠償政策。

【以巴戰爭】以巴衝突假資訊湧現　歐盟急請Meta、X刪非法內容

以色列於上周六宣布進入戰爭狀態，以色列與巴勒斯坦的戰況被各國傳媒大肆報道，在眾多的社交媒體中，亦流傳了不少與空襲、屠殺、綁架相關的資訊。對此，歐盟本周起已相繼促請各大社交媒體刪除平台上的非法內容。

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