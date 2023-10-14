有盈退休：銀債vs美債

論投資，現今是最差的年代，也是最好的年代！



最差，因為過去幾年，香港人基本上買乜蝕乜。認識的富有人士，近兩年蝕到啞了，但又不能公開喊或呻，全皆「戰死」在內房股。



謹記投資必然有風險

認識幾位人士， 10 年前曾非常風騷拉我講：「碌 sir，真的不用做。嗱，買內地最大地產集團債券，攞到8 厘息，冇風險，不過，最少十球（千萬港元）才可入場，你不合適的！」

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個開頭玩幾千萬元，年年收豐厚息，咁筍，當然愈買愈重，後期以10 億元計，「瞓晒落去」。結果點？你知我知，蝕到無語問蒼天！



上周， 老友「 退休A」 又拉我問：「碌 Sir，現在不少美國債券，長短皆有， 某大銀行投資顧問 不停Call，話有 5 厘息，好筍，勝過定期存款及銀債，值得瞓身？」



一聽「瞓身」兩字，我就打冷顫！因歷來見不少老友，在某種投資上賺過後，就以為一世會如此，貪念難禁，結果，最後一鋪清袋。我又點睇美國債券 Vs 香港銀債？



銀債仍政府派錢之舉

「A 哥，表面睇，美國債券若鎖死 5 厘息，略略勝過存定期及買銀債，乃退休人士佳選。不過，小弟堅持的原則，退休後買任何金融產品，皆應是低甚至沒有風險，以免影響離世前的經濟安全及生活質素。



美國債券評級不及銀債，因其還是存在風險的。美國政府負債數字極驚人，已突破 33 萬億美元，每日單還息也要 20 億美元！ 加上兩黨天天政治惡鬥，間中以攬炒債務作武器，怎說也有 Default 的擔心。相對銀債，屬全球最高（Risk Free）評級，故政府只「益」香港退休長者，乃派錢之舉也。兩者相比，銀債贏曬！」



回應文首，現今是投資最好年代，因難尋這般高息又安全的日子啊！

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》

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責任編輯：陳詠妍