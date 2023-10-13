【MPF】廉署拘捕20人　涉嫌用虛假文件提早申領強積金

廉政公署發言人回應傳媒查詢時，證實廉署早前採取執法行動，搗破一個貪污犯罪集團，指他們涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強制性公積金（強積金）計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。行動至今拘捕20人，包括該名保險代理及十多名涉案強積金供款人。

集團首腦為任職保險代理的強積金中介人



廉署指，早前接獲貪污投訴，經調查後揭發該犯罪集團首腦為一名任職保險代理的強積金中介人，涉嫌收賄協助多名強積金計劃成員，向強積金受託人公司訛稱因移居內地而永久離開香港，申請提早提取強積金。有關申請涉及使用虛假法定聲明、內地工作或定居證明等文件。該保險代理涉嫌向每名申請人收取數千至數萬元賄款。



廉署行動至今拘捕20人，包括該名保險代理及十多名涉案強積金供款人，他們涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條。廉署人員又根據法庭發出的手令，搜查了多個地方，包括被捕人士的住所及辦公地點。被捕人士已獲保釋候查。



由於相關調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。廉署會依法及按既定程序，在完成調查後向律政司索取法律意見以決定是否作出檢控。廉署發言人提醒公眾，貪污、使用虛假文書及虛假法定聲明等均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。

相關文章：

【促流動性】促進股票市場流動性專責小組已向港府提交報告

【MPF】積金評級︰強積金9月人均虧損6600元 今年以來首次出現累計虧損、每人蝕幾多？

編輯：葉志偉