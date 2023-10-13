【美股業績】貝萊德第三季每股盈利升14%勝預期　股票基金走資大增　開市跌超過1%

▲ 【美股業績】貝萊德第三季每股盈利升14% 股票基金走資大幅增加

貝萊德（Blackrock，美：BLK）第三季經調整淨利潤按年升13.2%至16億美元，經調整每股盈利為10.91美元，按年升14.2%，高於市場預期的8.2美元。期內，營收入為45.2億美元，按年升4.9%，大致符合市場預期的45.1億美元。貝萊德美股開市走弱，跌超過1%，暫報626.7美元。

截至9月底止，貝萊德資產管理規模為91萬億美元，按年增約14%，略為低於市場預計的92.3萬億美元。

季內，淨流入總額約25.7億美元，長期產品（即撇除現金管理產品）淨流出約126.4億美元，逆轉了第二季567億美元流入，當中資金主要由股票基金流出，達344.7億美元，較第二季走資43億美元擴大，另類資產亦有41.8億美元走資，第二季為走資1.8億美元；相反，固定收益基金錄得132.1億美元淨流入，較第二季吸資438億美元減少，而多元資產亦有128億美元淨流入，也較第二季吸資174億美元減少。

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編輯：袁諾曦