  • 27°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】貝萊德第三季每股盈利升14%勝預期　股票基金走資大增

股市 18:57 2023/10/13

分享：

分享：

【美股業績】貝萊德第三季每股盈利升14%　股票基金走資大幅增加

貝萊德（Blackrock，美：BLK）第三季經調整淨利潤按年升13.2%至16億美元，經調整每股盈利為10.91美元，按年升14.2%，高於市場預期的8.2美元。期內，營收入為45.2億美元，按年升4.9%，大致符合市場預期的45.1億美元。

截至9月底止，貝萊德資產管理規模為91萬億美元，按年增約14%，略為低於市場預計的92.3萬億美元。

季內，淨流入總額約25.7億美元，長期產品（即撇除現金管理產品）淨流出約126.4億美元，逆轉了第二季567億美元流入，當中資金主要由股票基金流出，達344.7億美元，較第二季走資43億美元擴大，另類資產亦有41.8億美元走資，第二季為走資1.8億美元；相反，固定收益基金錄得132.1億美元淨流入，較第二季吸資438億美元減少，而多元資產亦有128億美元淨流入，也較第二季吸資174億美元減少。

ET財智Talk
【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介

相關文章：

【美國經濟】貝萊德CEO：地緣政治變化對通脹產生結構性影響　料美國10年期債息或升至5厘以上

【大行看法】貝萊德策略師下調中國股票評級　改看好日本股票

【美股業績】貝萊德次季每股盈利增28%　債券基金吸資、股票基金走資格局未變

編輯：袁諾曦

財富及資產管理 貝萊德（BlackRock，美：BLK） 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【MPF】廉署拘捕20人　涉嫌用虛假文件提早申領強積金

下一篇文章

【促流動性】促進股票市場流動性專責小組已向港府提交報告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款