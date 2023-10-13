【內房危機】傳楊國強向碧桂園提供3億無息貸款 正放售手上2架私人飛機

據內地媒體《澎湃》報道，碧桂園（02007）創辦人兼大股東楊國強家族，近期向碧桂園提供3億美元的無息貸款、與此同時傳出楊國強正出售私人飛機，以償付債務。

碧桂園周五（13日）收報0.76元，跌1.3%，成交額1億元。

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據內媒報道，碧桂園總裁莫斌於周一（9日）舉行的月度會議上透露楊國強出售私人飛機事宜，惟未有透露金額。最新消息指出，楊國強已賣出一架飛機，為一直放在境外未曾使用的全新飛機；另一架目前在使用的飛機仍在放售未成交。

去年底，碧桂園曾披露公司聯席主席、楊國強女兒楊惠妍向公司提供50.55億港元免息及無抵押貸款，為期3年1個月，並可延長安排。

碧桂園又在官方微信公眾號公布，10月11日下午，楊國強、莫斌前往廣東順德北滘南平路以西地塊進行視察及指導工作。楊國強先後觀摩電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑膠模板的研發情況，並考察模板成型品質。

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記者：李兆明