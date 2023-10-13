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北角百福花園兩房498萬沽　呎價低見9861元

股樓投資 19:37 2023/10/13

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近月樓市交投放緩，拖累樓價下跌，有港島區屋苑呎價日前跌穿10,000元。世紀21日昇地產蔡嘉駿表示，北角百福花園安福閣高層A室，實用面積505平方呎，兩房間隔，望向北面山景，新近獲買家以498萬元易手，實用呎價低見9,861元。

蔡嘉駿表示，原業主於3個月前以560萬元放售上址，最終減價62萬元，以498萬元售出單位。

資料顯示，原業主業主於2005年2月以195萬元購入單位，持貨18年，現帳面獲利303萬元，物業期內大幅升值約1.5倍。

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

百福花園 北角 世紀21 私人屋苑 二手市場

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