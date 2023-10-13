家庭客1.82萬租愉景新城三房　一手業主現享5.7厘回報

中原地產徐偉業表示，負面消息持續籠罩樓市，市場觀望氣氛濃厚，不少購買力由買賣市場轉投租賃市場，租市相當暢旺。荃灣區本月暫錄得超過80宗租賃成交，其中愉景新城1座中層D室租賃，單位實用面積590平方呎，三房套房間隔，享內園及泳池景致，屬靚景優質單位，放盤罕有。業主早前以每月1.95萬元放租，見新租客背景及職業穩健，故肯減租1,300元或6.7%，以1.82萬元租出，實用呎租30.8元。

徐偉業指，租客為家庭客，因舊業主加租，遂趁機搬屋換新環境，鍾情愉景新城屬大型屋苑，交通起居方便，上址屬優質戶，見條件合意，速拍板承租。而業主於1996年以383.9萬元一手買入，持貨27年，現租出可享約5.7厘租金回報。

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