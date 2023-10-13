  • 27°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家庭客1.82萬租愉景新城三房　一手業主現享5.7厘回報

股樓投資 19:00 2023/10/13

分享：

分享：

中原地產徐偉業表示，負面消息持續籠罩樓市，市場觀望氣氛濃厚，不少購買力由買賣市場轉投租賃市場，租市相當暢旺。荃灣區本月暫錄得超過80宗租賃成交，其中愉景新城1座中層D室租賃，單位實用面積590平方呎，三房套房間隔，享內園及泳池景致，屬靚景優質單位，放盤罕有。業主早前以每月1.95萬元放租，見新租客背景及職業穩健，故肯減租1,300元或6.7%，以1.82萬元租出，實用呎租30.8元。

徐偉業指，租客為家庭客，因舊業主加租，遂趁機搬屋換新環境，鍾情愉景新城屬大型屋苑，交通起居方便，上址屬優質戶，見條件合意，速拍板承租。而業主於1996年以383.9萬元一手買入，持貨27年，現租出可享約5.7厘租金回報。 

延伸閲讀【多相】何文田傲玟現樓示位陪你睇 空間感充裕 展豪宅氣派【下一頁

點擊圖片放大
+10
+9
  •  

    •  

    同場加映【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

    溫股知新
    【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

    【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

    #免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

    #國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

    #如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

    #即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

    開啟hket App，閱讀全文

    撰文 : 蔡子俊

    二手市場 愉景新城 荃灣 中原地產

    上一篇文章

    【內房危機】傳楊國強向碧桂園提供3億無息貸款 正放售手上2架私人飛機

    下一篇文章

    【iMoney 16周年送大禮第一撃】送以色列 Rollink 全球最薄摺疊式手提行李箱
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款