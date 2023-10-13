通用汽車 LG合資的電池廠或被罰以27萬美元 自稱有重視安全問題

美國調查人員周四（12日）建議對通用汽車General Motors（GM）和LG Energy Solution（373220.KS）位於俄亥俄州的一家合資電池廠Ultium Cells處以27萬美元的罰款，原因是該廠違反了安全和健康規定。

美國職業安全與健康管理局（OSHA）調查人員在調查Ultium Cells3月份發生爆炸和火災的原因時，發現該廠存在19項安全和健康違規行為，其中17項屬於嚴重違規。

職業安全與健康管理局的檢查人員發現，該公司沒有對工人進行安全和緊急應變程序的培訓，使工人面臨危險，也沒有遵守個人防護設備使用方面的聯邦標準。

Ultium Cells 公司周四表示，該公司「認真對待安全問題，並已向 OSHA 申請聽證，這是該程序的下一步。」

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OSHA 表示，它還發出了一封危險警告信，要求該公司主動減少金屬粉塵的積累，保護員工不接觸不安全的金屬粉塵。

克利夫蘭的 OSHA 地區主管 Howard Eberts 說：「公司未來的重點必須包括重視工作場所安全，以確保員工的福祉。」

聯合汽車工人工會主席肖恩-費恩（Shawn Fain）說，工會「幾個月來一直在為Ultium 和這些高風險、高技能的電動汽車電池操作敲響警鐘。這是一項危險的工作， 理應得到良好的補償。」

OSHA 表示，Ultium 需要安裝必要的機器防護裝置，對工人進行危險能源控制和緊急應變程序的培訓，並做出其他變更。

在6 月27 日的火災之後，該工作場所安全機構對Ultium 工廠進行了一次公開檢查，並進行了三次調查，其中包括一份報告稱，該公司在8 月份壓力表失靈導致電池漿液洩漏到工廠 地面後，工人接觸到了化學物質。

該機構稱，自 2022 年 8 月俄亥俄州沃倫工廠開始生產電池單元以來，OSHA 已對該工廠進行了 11 次通報批評。

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記者：張瑋婷