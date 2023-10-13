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【數碼港元】工銀亞洲特製顯示餘額實體卡　近日完成數碼港元離線支付場景測試

新經濟追蹤 18:26 2023/10/13

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【數碼港元】工銀亞洲特製顯示餘額實體卡　近日完成數碼港元離線支付場景測試

近期多家銀行公布「數碼港元」試驗進度，工銀亞洲表示，近日完成先導計劃下離線支付項目的場景測試，特別推出具有「模擬數碼港元」實體卡，經工銀亞洲開發專用POS程式和手機程式，該特製實體卡可顯示餘額和交易金額的，供商戶和消費者現場使用。

工銀亞洲表示，今次本次測試針對長者、小童等特定群體，讓他們透過使用實體卡進行離線支付，以及體驗即時查看交易金額及結餘功能。測試覆蓋慈善團體、街市商戶、零售商戶、醫療機構及交通運輸五大場景，合共邀得十多間商戶和逾百位消費者參與。

該行以調查問卷收集商戶和消費者的意見和建議，進一步豐富及完善產品功能，並會根據本次測試結果編寫用戶體驗報告，研發及推出更多切合不同社群需要的應用場景， 協助「數碼港元」項目發展。

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編輯：麥德銘

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