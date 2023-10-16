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【造市案】馬可數字科技主席鄧志華受查後獲保釋並已離港　股份復牌曾彈兩成

股市 11:15 2023/10/16

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捲入廉署和證監聯合行動的馬可數字科技 （01942） 上周五（13日）開市前申請停牌，並於收市後發公告指出，廉署10月12日扣留公司執行董事、主席兼聯席行政總裁鄧志華以配合調查，並於同日保釋。馬可數字科技指出，鄧志華未受任何指控，並已返回江西集團總部，現階段公司業務活動未受影響。馬可數字科技周一復牌，早段最多彈升兩成，見7.24元，最新升幅收窄至6.5%，報6.39元，成交1.9億元。

證監會及廉政公署8月29日公布，有兩家上市公司涉操縱股價以滿足納入指數條件，馬可數字科技其後稱，「執法機關」已就涉及公司股份交易的若干涉嫌罪行開展聯合行動，前往公司香港主要辦事處，並取得若干合作文件。

馬可數字科技今年8月獲恒指公司獲入恒生綜合指數，即港股通投資範圍所參考指數，馬可數字科技納入港股通未受事件影響，惟公司股價大起大落。從公布被執法機關聯合行動後，公司股價至今累跌逾9成。

馬可數字科技：未有任何董事、僱員遭落控

馬可數字科技上周表示，廉署扣留鄧志華為上述行動的「程序性後續行動」，鄧志華於扣留同已獲保釋，未受到任何指控，並指鄧志華已返回江西省的集團總部如常工作。

集團指，作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，公司或任何董事或僱員均未受到任何指控，集團現階段主要業務活動未受影響，將持續監察此事宜，並於適當時候徵詢必要的法律意見。又提到董事會相信鄧志華事件不會對集團的業務營運及財務狀況，產生任何重大不利影響。公司將於適當時候進一步刊發公告，向公司股東及潛在投資者通報有關上述事宜的任何重大進展。

造市案涉嫌股份成功納入指數 選股機制沒有問題嗎？可見【下一頁】

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編輯：葉志偉

港股 馬可數字科技（01942） 復牌 異動股 停牌 香港 廉政公署
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