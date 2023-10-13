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【異動股】馬可數字科技主席鄧志華受查後獲保釋　獲淮離港　股份下周一復牌

股市 18:17 2023/10/13

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馬可數字科技 （01942） 周五開市前申請停牌，表示待發出涉及公司潛在內幕消息的公告。集團收市後發公告指，廉政公署於今年10月12日扣留公司執行董事、主席兼聯席行政總裁鄧志華以配合調查，並於同日保釋，未受到任何指控，現階段業務活動未受影響，將於下周一（16日）復牌。

公司今年8月29日曾公布，執法機關已就涉及公司股份交易的 若干涉嫌罪行開展聯合行動，前往公司香港主要辦事處，並取得若干合作文件。作為該行動的程序性後續行動，董事會獲悉廉政公署於周四（12日）扣留鄧志華以配合調查，並於同日保釋，未受到任何指控，並指鄧志華已返回江西省的集團總部如常工作。

集團指，作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，公司或任何董事或僱員均未受到任何指控，集團現階段主要業務活動未受影響，將持續監察此事宜，並於適當時候徵詢必要的法律意見。又提到董事會相信鄧志華事件不會對本集團的業務營運及財務狀況，產生任何重大不利影響。將於適當時候進一步刊發公告，向公司股東及潛在投資者通報有關上述事宜的任何重大進展。

公司已向聯交所申請股份下周一上午九時正起恢復買賣。

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編輯：葉志偉

港股 馬可數字科技（01942） 復牌 異動股 停牌 香港 廉政公署
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