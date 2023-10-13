美國汽車業罷工未解決 福特：讓步已達「極限」

福特高級管理人員Kumar Galhotra表示，該汽車製造商目前在提高汽車工人聯合會（UAW）工資和福利方面的支出已達到極限。

他警告說，福特最賺錢的業務之一--肯塔基卡車工廠正進行的UAW罷工有可能損害工人的利益並減少利潤。

Galhotra表示，進一步的財務讓步可能會對福特的業務投資能力產生負面影響。

此次罷工是UAW在與底特律三大汽車製造商談判時發起的更廣泛的罷工運動的一部分，UAW主席Shawn Fain推動提高工會工人的工資和福利。

福特肯塔基卡車廠的罷工被認為是正在進行的勞資糾紛的一次重大升級，這場勞資糾紛已經影響到數千名工人，並破壞了汽車供應鏈。

UAW還在與克萊斯勒母公司Stellantis談判，談判結果也可能對通用汽車產生影響。

這次罷工引發了人們對其對汽車行業和更廣泛的經濟影響的擔憂，可能會給福特及其供應商造成重大經濟損失和供應鏈中斷，而UAW仍在繼續為其成員爭取更好的條件。

延伸閲讀【多相】何文田傲玟現樓示位陪你睇 空間感充裕 展豪宅氣派【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機