美國9月CPI按年升3.7% 略高於預期

9月份，美國消費者物價上升速度略快於預期，加劇了政策制定者對通貨膨脹的擔憂。

消費者價格指數（CPI）按月度增長0.4%，比去年同期增長3.7%，分別超過預期的0.3%和3.6%。

剔除波動較大的食品和能源價格後，核心消費價格指數也與預期一致，按月上升0.3%，按年上升4.1%。

住房成本在通脹上升中扮演了重要角色，佔CPI整體升幅的一半以上。包括汽油價格在內的能源成本和食品價格也對整體通脹壓力起到了推波助瀾的作用。

盡管聯儲局決定維持利率不變，但人們仍對通貨膨脹及其對經濟的潛在影響表示擔憂。

近期的經濟數據，包括批發價格的上升，帶來了不確定性，一些聯儲局官員暗示可能沒有必要進一步收緊政策。

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