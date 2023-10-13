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【以巴戰爭】哈馬斯指以軍空襲炸死13人質 巴人拒離加沙寧化飛灰

環球政治 18:03 2023/10/13

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）周五（13日）發出聲明，指以色列軍隊轟炸加沙地區（Gaza）已導致13名人質死亡。哈馬斯同時呼籲加沙地區民眾忽視以軍警告，堅定守護家園。

【以巴戰爭】埃及拒開放邊境作人道走廊 籲加沙民眾留低 【下一頁】

哈馬斯屬下軍事組織Al Qassam表示，過去24小時內共13名人質死於以色列空襲加沙。6人死於北部兩處，另外7人在加沙市內3處因以軍轟炸喪生。

哈馬斯周五發出聲明，呼籲居住在加沙的巴勒斯坦民眾不要按照以色列警告撤離，批評以軍試圖用心理戰干擾巴勒斯坦民眾。哈馬斯指以國嘗試散播虛假宣傳，使民眾感困惑，意圖製造內部混亂。哈馬斯指國際機構員工仍然留在當地，未有按要求撤走。

哈馬斯的難民事務部門同日敦促加沙民眾，繼續堅守家園，堅定對抗以色列「令人嘔心」的心理戰。哈馬斯官員表明，巴勒斯坦人民不會再次離開家園。

【以巴戰爭】哈馬斯傳用朝製武器 北韓斥美國造謠 【下一頁】

哈馬斯政治及國際關係局長奈伊姆（Basem Naim）明言，他們只有兩個選擇，打敗以色列或在家園中喪生。他重申巴勒斯坦人不會離開，不會重覆1948年時發生的歷史。

1948年爆發被巴勒斯坦人稱為「大災難」（Nakba）的大規模巴勒斯坦民眾逃亡事件，多達70萬名巴勒斯坦阿拉伯人被逐出或逃離家園。

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責任編輯：吳漢培

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