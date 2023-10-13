【黃金前景】花旗料最快半年內金價重上2150美元 潛在升幅約15%

▲ 以巴衝突曾短暫刺激金價上衝1865美元

以巴上周六突爆激戰，本周一（10月9日）刺激油金等商品價格挾升，每盎斯國際金價衝上1,865美元；不過，專家以美息高企難下，暫難重演去年初俄烏戰爭開火曾令金價突破2,000美元。惟花旗料最快半年內金價重上2,150美元，以現價約為1,868美元，潛在升幅15%。

華僑銀行的專家憧憬明年美國掉頭減息1厘，遂看好金價，料明年底挑戰2,040美元，現水位若回落至1,800美元宜低撈。

花旗料3個月內美滙回落至104.17 金價同期預測為1980美元

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美滙指數3個月內預測為104.17，未來半年到1年料為104.68；金價3個月內預測為1,980美元，未來6至12個月料為2,150美元。布蘭特期油3個月預測為82美元，未來6到12個月料為72美元；WTI原油期貨價格同期依次預測為78美元及68美元。

渣打指中東局勢持續緊張 料金價上試1915美元

渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖認為，中東局勢持續緊張，黃金和瑞郎等避險資產近日上漲。受廣泛的避險需求和美國政府債券收益率下跌所推動，黃金仍有進一步上漲潛力，可能會在出現超買之前，升至每盎斯1,915美元。

陳正犖補充，美國消費物價指數 CPI數據高於預期，推高美國債息，隔晚美滙指數反彈至106；美元自7月至10月處於升浪，短期內107.1成為重要阻力位。

信銀國際料第四季金價重上1950美元 凱基專家睇好2840黃金 ETF

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，地緣政治升溫、環球央行加息周期基本結束，有助金價逐步觸底回升，預計第四季高位有望達1,950美元。

凱基證券亞洲投資策略部助理副總裁譚美琪認為，過去半年金價因美債息不斷抽高而偏軟，直至近日以巴衝突，金價在1,800美元附近見支持。往後黃金走勢將取決於央行利率去向及中東局勢。現時第四季只剩下兩個多月，倘若短期內金價能升穿5月至今形成的下降軌，就有機會先上試2,000美元關口；相反，假如失守近日的支持位，則有機會下試1,700美元水平。

譚美琪相信，短綫來說金價有機會反彈，投資者可考慮用黃金ETF部署，而SPDR金ETF（02840）走勢與國際金價同步，目標價1,450元，潛在升幅約7%，主要為投資組合分散風險。反觀，可承受較高波幅者，不妨考慮山東黃金（01787）及招金礦業（01818），因兩企大部分收入來自黃金業務，山東黃金料上試16.3元左右，招金則上望12.4元，分注入市較合適。

華僑銀行預期美國明年減息1厘利好金市 料明年底衝上2040美元

華僑銀行香港經濟師姜靜說，從往績紀錄來看，黃金價格與美國10年通脹保值國債收益率有非常高的負相關性。過去數月，由於聯儲局鷹派立場、以及美國10年期國債收益率持續上漲，金價由年內高位2,050美元輾轉回落至1,820美元。然而，以巴局勢緊張，導致避險資金湧入，對金價有所支撑。可是，倘衝突不再進一步擴大，加上儲局又未見鴿派轉向，相信以巴危機對金價的影響只是暫時性。



參考2018年聯儲局停加息後一年 金價爆升18% 籲1800美元低吸

展望明年，姜靜預期儲局將約有100點子減息空間，美債實際收益率料會回落，因此看好黃金。參考2018年底儲局停止加息，其後掉頭減息的一年，美國10年國債收益率從1厘左右，下挫至0.14厘；相反黃金從1,280美元反覆挾高至1,510美元，爆升近18%。

姜靜預期，明年底國際金價或上漲至2,040美元，故此宜在1,800美元或以下低吸。

惟瑞銀最近下調金價預測，料今年底報1,850美元，明年中為1,950美元。反觀，摩通在8月時曾料金價在今年底試衝2,000美元關；而星展指今年第三季在美元獨強下，金價仍逆市升1.3%，相信短期內在1,780美元有支持。

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特約記者︰曾桂芬

責任编輯︰李勝君