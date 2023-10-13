  • 27°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黃金前景】花旗料最快半年內金價重上2150美元 潛在升幅約15%

Hot Talk 17:47 2023/10/13

分享：

分享：

以巴衝突曾短暫刺激金價上衝1865美元

以巴上周六突爆激戰，本周一（10月9日）刺激油金等商品價格挾升，每盎斯國際金價衝上1,865美元；不過，專家以美息高企難下，暫難重演去年初俄烏戰爭開火曾令金價突破2,000美元。惟花旗料最快半年內金價重上2,150美元，以現價約為1,868美元，潛在升幅15%。

華僑銀行的專家憧憬明年美國掉頭減息1厘，遂看好金價，料明年底挑戰2,040美元，現水位若回落至1,800美元宜低撈。

花旗料3個月內美滙回落至104.17   金價同期預測為1980美元

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美滙指數3個月內預測為104.17，未來半年到1年料為104.68；金價3個月內預測為1,980美元，未來6至12個月料為2,150美元。布蘭特期油3個月預測為82美元，未來6到12個月料為72美元；WTI原油期貨價格同期依次預測為78美元及68美元。

渣打指中東局勢持續緊張 料金價上試1915美元

渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖認為，中東局勢持續緊張，黃金和瑞郎等避險資產近日上漲。受廣泛的避險需求和美國政府債券收益率下跌所推動，黃金仍有進一步上漲潛力，可能會在出現超買之前，升至每盎斯1,915美元。

陳正犖補充，美國消費物價指數 CPI數據高於預期，推高美國債息，隔晚美滙指數反彈至106；美元自7月至10月處於升浪，短期內107.1成為重要阻力位。

信銀國際料第四季金價重上1950美元 凱基專家睇好2840黃金 ETF

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，地緣政治升溫、環球央行加息周期基本結束，有助金價逐步觸底回升，預計第四季高位有望達1,950美元。

凱基證券亞洲投資策略部助理副總裁譚美琪認為，過去半年金價因美債息不斷抽高而偏軟，直至近日以巴衝突，金價在1,800美元附近見支持。往後黃金走勢將取決於央行利率去向及中東局勢。現時第四季只剩下兩個多月，倘若短期內金價能升穿5月至今形成的下降軌，就有機會先上試2,000美元關口；相反，假如失守近日的支持位，則有機會下試1,700美元水平。

譚美琪相信，短綫來說金價有機會反彈，投資者可考慮用黃金ETF部署，而SPDR金ETF（02840）走勢與國際金價同步，目標價1,450元，潛在升幅約7%，主要為投資組合分散風險。反觀，可承受較高波幅者，不妨考慮山東黃金（01787）及招金礦業（01818），因兩企大部分收入來自黃金業務，山東黃金料上試16.3元左右，招金則上望12.4元，分注入市較合適。

華僑銀行預期美國明年減息1厘利好金市 料明年底衝上2040美元

華僑銀行香港經濟師姜靜說，從往績紀錄來看，黃金價格與美國10年通脹保值國債收益率有非常高的負相關性。過去數月，由於聯儲局鷹派立場、以及美國10年期國債收益率持續上漲，金價由年內高位2,050美元輾轉回落至1,820美元。然而，以巴局勢緊張，導致避險資金湧入，對金價有所支撑。可是，倘衝突不再進一步擴大，加上儲局又未見鴿派轉向，相信以巴危機對金價的影響只是暫時性。
 
參考2018年聯儲局停加息後一年 金價爆升18% 籲1800美元低吸

展望明年，姜靜預期儲局將約有100點子減息空間，美債實際收益率料會回落，因此看好黃金。參考2018年底儲局停止加息，其後掉頭減息的一年，美國10年國債收益率從1厘左右，下挫至0.14厘；相反黃金從1,280美元反覆挾高至1,510美元，爆升近18%。
姜靜預期，明年底國際金價或上漲至2,040美元，故此宜在1,800美元或以下低吸。

惟瑞銀最近下調金價預測，料今年底報1,850美元，明年中為1,950美元。反觀，摩通在8月時曾料金價在今年底試衝2,000美元關；而星展指今年第三季在美元獨強下，金價仍逆市升1.3%，相信短期內在1,780美元有支持。

相關文章：以色列遇襲帶動油價升 黃金等避險資產同受捧

【以巴衝突】以色列還擊哈馬斯空襲　地緣政治風險升溫或促黃金、美元等避險資產需求

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

 

特約記者︰曾桂芬 

責任编輯︰李勝君

 

ET財智Talk
【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介
開啟hket App，閱讀全文
紐約期油 中東局勢 瑞銀 花旗銀行 星展銀行 美滙 金價 黃金 商品 ETF
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【内房危機】世茂上月銷售按年跌近75%　一文看清內房9月銷售數據（不斷更新）

下一篇文章

【中國監管】内地「公募一哥」王亞偉據報遭拘留調查　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款