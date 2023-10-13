美國將許可台積電 無限期向其中國工廠供應美國晶片設備

台灣晶片製造商台積電（2330）周五（13日）表示，預計將獲得美國許可，無限期向其在中國的工廠供應美國晶片設備。

台積電在給路透社的聲明中說，美國工業與安全局建議它申請 「有效最終用戶」（VEU）授權，這將作為其中國業務的永久授權。它表示：「我們希望透過 VEU 程序獲得永久授權。」

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去年 10 月，拜登政府宣布了一套全面的出口管制措施，其中包括禁止中國在世界任何地方使用美國工俱生產某些半導體晶片，從而大大擴大了旨在減緩中國技術和軍事進步的範圍。

韓國政府本周表示，將允許三星電子（005930）和SK海力士（000660.KS）無限期地向其在中國的工廠供應美國晶片設備，而無需單獨獲得美國批准。

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台積電（TSMC）是全球最大的合約晶片製造商，該公司去年稱已獲得美國為期一年的授權，該授權涵蓋其位於中國南京的工廠，該工廠生產不太先進的28奈米晶片。

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記者：張瑋婷