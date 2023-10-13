【中國監管】内地「公募一哥」王亞偉據報遭拘留調查　

▲ 【中國監管】内地前「公募一哥」王亞偉據報遭拘留調查

路透社引述消息指，內地私募基金千合資本創始人、曾有「公募一哥」之稱的王亞偉今年8月起被中國當局拘留。報道稱，王亞偉被拘與前中證監會主席助理朱從玖今年5月被查有關，而王亞偉最近數周已失聯。

據千合資本介紹，現年52歲的王亞偉，曾任中信國際合作業務經理、華夏證券有限公司研究經理，並於1998年至2012年5月，在華夏基金管理有限公司先後擔任多職，包括經理助理、基金經理、公司副總經理、投資決策委員會主席等。

王亞偉在2009年至2011年連續三年被《福布斯》中文版評為中國基金經理第一名，他其後於2012年成立千合資本及海外投資公司Top Ace Asset Management Limited。

中紀委、公安和千合資本未有回應置評請求。

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記者：伍鍵文