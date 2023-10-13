共和黨候選人退出 美眾院議長續懸而未決

美國共和黨日前剛提名的眾議院議長候選人斯卡利塞（Steve Scalise）周四（12日）突然宣布，決定退出角逐議長。一群共和黨人表明不支持斯卡利塞出任議長，相信是導致後者決定退出的原因。

共和黨提名斯卡利塞選美眾院議長 票數未達當選門檻 【下一頁】

斯卡利塞向記者透露，已通知黨友決定不再角逐成為議長。斯卡利塞周三（11日）獲通過提名後，已有共和黨人表明不支持，估計難獲足夠票數當選，相信因此使他突然宣布退選。

由於相信議長之位暫時難以選出接任人，部分共和黨人改為呼籲擴大臨時議長麥克亨利（Patrick McHenry）權力。共和黨眾議員當地時間周五（13日）將舉行閉門會議，商討下一步計劃。

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眾多共和黨人已促請，改為支持保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）成為議長。惟不少共和黨眾議員透露，並不支持喬丹成為議長。喬丹亦拒絕回應，是否角逐議長一職。

眾議院內共435席，獲得過半眾議員支持才可成為議長。由於兩席懸空，實際需要217人支持。共和黨現時有221名眾議員，只有少於4人倒戈才可能自行決定新任議長人選。

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責任編輯：吳漢培