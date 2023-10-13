▲ 【小米1810】郭明錤：小米首款汽車料出貨量約5至6萬部 售價或低於30萬人幣

市場觀望小米 （01810） 首款汽車推出，天風國際證券分析師郭明錤表示，小米汽車首款預計將在2024年發售，出貨量預估5至6萬部，關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，估計售價低於30萬人民幣。若售價越接近25萬人民幣甚至更低，出貨量應該有上修空間。

郭明錤認為，小米汽車長期來看有兩個獨特競爭優勢。第一是與既有生態整合，包括作業系統、應用程式、手機與IoT等硬件。第二是銷售渠道遍及海外市場，且小米已是全球知名企業，有利小米汽車業務未來在海外增長。

料小米手機今季出貨量約4000至4500萬部

至於手機業務，郭明錤指，小米今年第四季出貨預估約4,000至4,500萬部，按季及按年增長均約14%，顯著勝於中國市場的增長。關鍵在於小米在海外市場亦重拾成長動能。他預期，小米2024年手機出貨可達雙位數增長，今年第四季及明年利潤可望超越市場預期。

另外，他指，中國手機市場底部將過，預期將重拾成長。十一長假手機銷售按年增長約15%，今年第四季手機出貨按季與按年亦預期均重拾成長。他又指，Android品牌已無殺價競爭，且成本亦較過去數年下降，故有利品牌商利潤。

由於全球化佈局是小米較一般中國企業更有競爭優勢之處。郭明錤相信，小米可望在全球Android手機市場復甦之際，顯著受益於在新興市場複製過去在中國市場的成長模式。

相關文章：

【TSLA】天風證券郭明錤：Tesla Cybertruck最快年底出貨 2025年出貨量料達24萬至26萬部

【AAPL】郭明錤：iPhone 15 Pro系列過熱與台積電3nm製程無關 若不妥善解決或不利出貨量

編輯：袁諾曦