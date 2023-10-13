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【港元定存】半年港元定存快閃息最高4.8厘 穩袋19萬元利息
銀行鬥搶綠債（04273）退款優惠，本周有9間港銀鬥加不同存期的港元定期存款息，較上周8間為多，包括滙豐（HSBC）今天（10月13日）提高3個月年息0.2厘，新息率至4.5厘，跟半年期看齊，冠絕4大行；星展一周3連加，花旗重推中長期逾4厘息等。
專家料吸存戰將再升温，因龍頭發鈔行自9月25日加息以來，10月首度出擊，除中銀香港（02388）料慣常緊跟睇齊外；且預計中小行被迫再跟加迎戰，畢竟同業須為即將來臨的重陽節長周末及月結備戰。3個月存期為主戰場，冀力搶跨年錢。
本周有變化的定存息
|銀行
|定期存款息率(厘)
|3個月
|半年
|1年
|星展
|4.35
(+0.15)
|大新
|綠債退款
4.4
|花旗
|網上或手機
4.43
(+0.3)
|招商永隆
|4.45
(+0.1)
|上商
|4.48
(+0.1)
|滙豐
|4.5
(+0.2)
|匯立
|4.5
(+1.5)
|南商
|特選客
4.6
(+0.3)
|工銀亞洲
|98天
4.7
(+0.3)
|信銀國際
|4.7
(-0.05)
|建行亞洲
|4.85
(+0.1)
|註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準
華僑銀行突推半年享4.8厘 追貼富邦問鼎雙冠王
颱風小犬突襲令本周只得4日半市，全周共11間銀行調整定存息，當中9加1減(信銀國際微減)，而建行亞洲減完又加。
全周高息榜鮮有變化，半年期因華僑銀行推綠債退款4.8厘，跟富邦齊膺雙冠王；兩行門檻皆為50萬元，但華僑的存款上限為800萬元，全期最多賺逾19萬元利息。
- 高息榜：
- 7天：恒生10.9厘，門檻1萬元
- 1個月：眾安及滙豐10厘
眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底
滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
- 3個月：花旗5厘
- 半年：華僑銀行及富邦4.8厘
- 1年：富邦4.8厘
- 18個月：匯立4.5厘
- 兩年：匯立4.6厘
華僑銀行9個月4.8厘膺綠債退款賺息王 穩袋逾28萬元利息
10月踏入第2周，新戰場是瞄準逾百億元解凍綠債退款，比拼7行的特惠息，當中3間有4.8厘或以上，跑贏綠債4.75厘包底息；但論及賺息王，華僑銀行9個月享4.8厘，縱非最高息，但如以存款上限800萬元計，全期賺息逾28萬元；惟須注意優惠屬快閃性質，至10月14日。
- 比拼綠債退款優惠：
- 東亞3個月享4.88厘：門檻5萬元，優惠至10月20日
- 建行亞洲3個月4.85厘：門檻500萬元，至10月22日
- 建行亞洲3個月4.75厘：門檻10萬到100萬元，至10月22日
- 大新3個月4.4厘：門檻1萬元，至10月底
- 工銀亞洲98天4.28厘、188天4.18厘、38天3.28厘：門檻10萬元，至10月20日
- 華僑銀行半年及9個月4.8厘：門檻50萬元，上限800萬元，至10月14日
- 華僑銀行半年及9個月4.7厘：門檻5萬元，至10月14日
- 渣打1年4.6厘：門檻1萬元
- 中銀香港提供定存、投資及保險產品退款優惠，詳情可向分行查詢
花旗料美國今年不再加息 明年最多或累減1.5厘至4厘水平
另1個月拆息兩連跌，報4.89厘，市料拆息將隨美息走低而向下；美資大行料明年美國最多累減息1.5厘。聯儲局剛公布9月議息紀錄，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局公布上次議息會議紀錄強調，目前政策利率具有限制性，風險已變得更加平衡，任何進一步加息都應「謹慎」進行，故該行預期今年儲局或不再加息。明年12月聯邦基金利率或減至3.75到4厘。
滙豐3個月4.5厘冠絕4大行牌價息 另市傳渣打大戶半年「枱底價」享4.85厘
檢視大行的高息榜，滙豐提升3個月至4.5厘，在4大行中最高；且自下半年至今已5度出手累加1.2厘。另市傳渣打向特選客推3個月「枱底價」4.8厘，半年4.85厘的破頂息、以及1年4.2厘。但由於未悉上述特高息是否仍續有，故不放在比較列。
- 比拼４大行（以公開牌價息率比較）：
- 7天：恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘
- 3個月：滙豐4.5厘、中銀及恒生4.3厘、渣打4.1厘
- 半年期：中銀、滙豐及恒生4.5厘、渣打4.3厘
- 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘
匯立積極搶存 3個月勁加1.5厘至4.5厘問鼎榜首
那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周僅兩行有變：富融(Fusion Bank)7天10厘息已到期下架。相反匯立(WeLaB Bank)續勇進搶存，勁升3個月1.5厘至4.5厘，險勝富融的4.4厘而居首；又提高9個月0.1厘至4.2厘。
- 比拼虛銀長短息王：
- 1個月：眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘
- 3個月：匯立4.5厘
- 4個月：PAOB4.5厘
- 半年期：富融4.6厘
- 9個月：匯立4.2厘
- 1年期：富融4.5厘，險勝匯立的4.4厘，跑贏Mox的4厘、PAOB的3.7厘、livi bank3.4厘、天星3.1厘、以及眾安3.01厘。
- 18個月：匯立4.5厘
- 兩年：匯立4.6厘
順帶一提，眾安逢周二推加息券優惠至10月底。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君