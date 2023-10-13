【港元定存】半年港元定存快閃息最高4.8厘 穩袋19萬元利息

▲ 本周五滙豐加3個月港元定存0.2厘至4.5厘

銀行鬥搶綠債（04273）退款優惠，本周有9間港銀鬥加不同存期的港元定期存款息，較上周8間為多，包括滙豐（HSBC）今天（10月13日）提高3個月年息0.2厘，新息率至4.5厘，跟半年期看齊，冠絕4大行；星展一周3連加，花旗重推中長期逾4厘息等。

專家料吸存戰將再升温，因龍頭發鈔行自9月25日加息以來，10月首度出擊，除中銀香港（02388）料慣常緊跟睇齊外；且預計中小行被迫再跟加迎戰，畢竟同業須為即將來臨的重陽節長周末及月結備戰。3個月存期為主戰場，冀力搶跨年錢。

▼ 點擊圖片放大

本周有變化的定存息

銀行 定期存款息率(厘) 3個月 半年 1年 星展 4.35

(+0.15) 大新 綠債退款

4.4 花旗 網上或手機

4.43

(+0.3) 招商永隆 4.45

(+0.1) 上商 4.48

(+0.1) 滙豐 4.5

(+0.2) 匯立 4.5

(+1.5) 南商 特選客

4.6

(+0.3) 工銀亞洲 98天

4.7

(+0.3) 信銀國際 4.7

(-0.05) 建行亞洲 4.85

(+0.1) 註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

華僑銀行突推半年享4.8厘 追貼富邦問鼎雙冠王

颱風小犬突襲令本周只得4日半市，全周共11間銀行調整定存息，當中9加1減(信銀國際微減)，而建行亞洲減完又加。

全周高息榜鮮有變化，半年期因華僑銀行推綠債退款4.8厘，跟富邦齊膺雙冠王；兩行門檻皆為50萬元，但華僑的存款上限為800萬元，全期最多賺逾19萬元利息。

高息榜：

7天： 恒生10.9厘，門檻1萬元

恒生10.9厘，門檻1萬元 1個月： 眾安及滙豐10厘

眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底

滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

眾安及滙豐10厘 眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底 滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元 3個月： 花旗5厘

花旗5厘 半年： 華僑銀行及富邦4.8厘

華僑銀行及富邦4.8厘 1年： 富邦4.8厘

富邦4.8厘 18個月： 匯立4.5厘

匯立4.5厘 兩年：匯立4.6厘

華僑銀行9個月4.8厘膺綠債退款賺息王 穩袋逾28萬元利息

10月踏入第2周，新戰場是瞄準逾百億元解凍綠債退款，比拼7行的特惠息，當中3間有4.8厘或以上，跑贏綠債4.75厘包底息；但論及賺息王，華僑銀行9個月享4.8厘，縱非最高息，但如以存款上限800萬元計，全期賺息逾28萬元；惟須注意優惠屬快閃性質，至10月14日。

比拼綠債退款優惠：

東亞3個月享4.88厘：門檻5萬元，優惠至10月20日

建行亞洲3個月4.85厘：門檻500萬元，至10月22日

建行亞洲3個月4.75厘：門檻10萬到100萬元，至10月22日

大新3個月4.4厘：門檻1萬元，至10月底

工銀亞洲98天4.28厘、188天4.18厘、38天3.28厘：門檻10萬元，至10月20日

華僑銀行半年及9個月4.8厘：門檻50萬元，上限800萬元，至10月14日

華僑銀行半年及9個月4.7厘：門檻5萬元，至10月14日

渣打1年4.6厘：門檻1萬元

中銀香港提供定存、投資及保險產品退款優惠，詳情可向分行查詢

花旗料美國今年不再加息 明年最多或累減1.5厘至4厘水平

另1個月拆息兩連跌，報4.89厘，市料拆息將隨美息走低而向下；美資大行料明年美國最多累減息1.5厘。聯儲局剛公布9月議息紀錄，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局公布上次議息會議紀錄強調，目前政策利率具有限制性，風險已變得更加平衡，任何進一步加息都應「謹慎」進行，故該行預期今年儲局或不再加息。明年12月聯邦基金利率或減至3.75到4厘。

滙豐3個月4.5厘冠絕4大行牌價息 另市傳渣打大戶半年「枱底價」享4.85厘

檢視大行的高息榜，滙豐提升3個月至4.5厘，在4大行中最高；且自下半年至今已5度出手累加1.2厘。另市傳渣打向特選客推3個月「枱底價」4.8厘，半年4.85厘的破頂息、以及1年4.2厘。但由於未悉上述特高息是否仍續有，故不放在比較列。

比拼４大行（以公開牌價息率比較）：

7天： 恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘

恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘 3個月： 滙豐4.5厘、中銀及恒生4.3厘、渣打4.1厘

滙豐4.5厘、中銀及恒生4.3厘、渣打4.1厘 半年期： 中銀、滙豐及恒生4.5厘、渣打4.3厘

中銀、滙豐及恒生4.5厘、渣打4.3厘 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

匯立積極搶存 3個月勁加1.5厘至4.5厘問鼎榜首

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周僅兩行有變：富融(Fusion Bank)7天10厘息已到期下架。相反匯立(WeLaB Bank)續勇進搶存，勁升3個月1.5厘至4.5厘，險勝富融的4.4厘而居首；又提高9個月0.1厘至4.2厘。

比拼虛銀長短息王：

1個月： 眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘

眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘 3個月： 匯立4.5厘

匯立4.5厘 4個月： PAOB4.5厘

PAOB4.5厘 半年期： 富融4.6厘

富融4.6厘 9個月： 匯立4.2厘

匯立4.2厘 1年期： 富融4.5厘，險勝匯立的4.4厘，跑贏Mox的4厘、PAOB的3.7厘、livi bank3.4厘、天星3.1厘、以及眾安3.01厘。

富融4.5厘，險勝匯立的4.4厘，跑贏Mox的4厘、PAOB的3.7厘、livi bank3.4厘、天星3.1厘、以及眾安3.01厘。 18個月： 匯立4.5厘

匯立4.5厘 兩年：匯立4.6厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券優惠至10月底。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】綠債退款優惠倒數 9個月港元定存享4.8厘

【港元定存】港元定存10厘快閃息倒數 大戶存款邊間銀行賺息最多？

【紐元定存】紐元定存息全城最高16.8厘 花旗料新西蘭加息周期完結

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君