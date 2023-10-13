英國批Mircosoft收購動視暴雪 CMA:其讓步「改變了遊戲規則」

英國反壟斷監管機構周五（13日）批准了Mircosoft（MSFT）收購《決勝時刻》製造商動視暴雪（ATVI）的交易，因為重組後的交易解決了監管機構先前的擔憂。

動視8月份同意將其串流版權出售給育碧娛樂（UBIP），Mircosoft上個月提出了補救措施，以確保出售條款可由監管機構強制執行，從而舒緩監管機構先前所擔憂的問題。這項批准為Mircosoft在 10 月 18 日前完成交易鋪平了道路，此前Mircosoft曾在 7 月將最後期限延長了三個月，以獲得英國方面的批准。

英國競爭和市場管理局（CMA）表示，Mircosoft在串流媒體方面的讓步「改變了遊戲規則」，並補充說，它是全球唯一實現這一結果的競爭機構。它在一份聲明中說：「在雲端遊戲市場起飛之際，新協議將阻止Mircosoft鎖定雲端遊戲領域的競爭，為英國雲端遊戲客戶保留有競爭力的價格和服務。」

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Mircosoft在2022 年初宣布了史上最大的遊戲交易，但這項價值690 億美元的收購在4 月份遭到了CMA 的阻撓，因為CMA 擔心這家美國電腦巨頭會在新生的雲端遊戲市場獲得過多的控制 權。

CMA 執行長 Sarah Cardell 表示： 「我們向Mircosoft傳達了一個明確的訊息，除非他們全面解決我們所擔心的問題，否則這項交易將被阻止，我們在這一點上堅持了我們的立場。」她指，監管機構在英國脫離歐盟後獲得了更大的權力，其決策 「不受政治影響」，不會「被企業遊說所左右」。

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她說：「企業及其顧問不應該懷疑，Mircosoft採用的策略不是與 CMA 交涉的方式。在我們最初的調查期間，Mircosoft有機會進行重組，但它卻繼續堅持我們告訴它所選擇的根本行不通的措施。」

Mircosoft表示感謝 CMA 的徹底審查和決定。副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）說：「我們現在已經跨越了完成此次收購的最後一道監管障礙，我們相信這將使全球玩家和遊戲產業受益。」

動視暴雪指：「CMA 的正式批准對我們與Mircosoft的未來是個好消息，我們期待著成為 Xbox 團隊的一員。」

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責任編輯：張瑋婷