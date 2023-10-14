【裝修設計】28萬打造500呎單位輕奢風格 開放式廚房轉梗廚另類方法

人生踏入不同的階段，家居的裝修都會隨之改變。今期「精明裝修」的個案位於日出康城LP10的單位，面積有500平方呎。單位住客為一對中年夫婦及他們年約20歲的兒子，業主希望透過裝修可以滿足個人居住需求。由於夫婦倆都喜歡下廚，他們希望將開放式廚房改為梗廚，以避免油煙對整個單位造成影響，但又不希望採用傳統的牆壁方式，到底設計公司Koolzac Design and Renovation Ltd及裝修佬，如何以28萬元的裝修支出（包括清拆、油漆、泥水、木器、傢俬等），幫助他們達到要求呢?

夫婦二人喜愛煮食，原來的開放式廚房不切合需要轉為梗廚，然而傳統的梗廚房需要牆壁，戶主不太喜歡，希望可以擁有通透的空間感。設計師於是構思吧枱的概念，更將這個吧枱設計成進入家居的第一個特色位置，可以打卡的同時又有功能性。

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吧枱設計增通透感

吧枱的窗戶可以向上拉起，當不需要使用廚房時，整個單位可以保持通透感，讓人可以從窗戶一覽室內的情況。此外，吧枱下方空間設計成鞋櫃，方便放置鞋子，另一邊則用作廚房收納空間，一張吧枱不僅具有設計風格，具有功能性，又滿足業主想要梗廚房的需求。為了營造整個屋的統一感，設計師選擇了與住宅中原有的鋁質露台門相呼應的金屬材質來製作廚房的吧枱，另外在製作廚房的金屬結構上噴漆。

主臥室用紋理板材

進入客廳，由於戶主有一輪可摺疊的自行車需要收納，設計師於是設計一個具有燈光效果的地台，既可以作為儲物空間，又可以與廚房區域形成分隔。戶主喜歡輕奢風格，設計師在客廳使用了一些特色壁紙，打造一個大型的特效牆。另外，電視櫃添加了條紋和金屬元素及照明燈，使整體更有風格更加雅緻。主臥室延續輕奢風格，使用具有紋理的板材，結合金屬和燈光元素。為了貫徹使用立體空間增加儲物的理念，亦加設一個具有燈光效果的地台。由於房間的照明有限，故此在床頭位置加設一個床頭燈以增加照明效果。

兒子房半閣樓睡床

兒子房間採用了深綠色作為主題色彩，由於平面空間有限，但立體空間充足，設計師利用這個特點設計一個半閣樓式的睡床，下方可以放置衣物，另一邊則可以擺放書桌，讓兒子在房內工作及休息，而樓梯的設計也經過精心計算，行走上去更為寬敞。

相片及資料提供 : Koolzac Design and Renovation Ltd及裝修佬）

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責任編輯：陳玉蓮