【充電股】天寶洪光椅：墨西哥新廠房延至2024年下半年投產　近期增持因「不服氣」

▲ 墨西哥新廠房延至2024年下半年投產 近期增持因「不服氣」

本地老牌充電設備廠商天寶集團 （01979） 正於墨西哥建立新廠，主席兼行政總裁洪光椅表示，新廠房雖然已在當地註冊，但需時適應當地的工作文化與模式，料最快明年下半年投產，較天寶集團8月業績公告所預期的2023年第四季投入營運有所推遲。

天寶集團近年在匈牙利、越南都有設廠，已佔整體產量約兩至三成。洪光椅稱，海外設廠配合集團全球化布局，迎合客戶需要，同時可降低因地緣政治引發的關稅風險，而墨西哥廠房離美國邊境的車程只需3小時。

天寶現時同時涉足新能源車相關業務，製造充電樁核心充電模組、便攜式電動汽車充電槍等，並與蜆殼（Shell）簽署合作協議，集團可用「Shell品牌」用於自主研發產品上，如便攜儲能箱等產品。

天寶正參與貿發局舉辦的秋季電子產品展，洪光椅稱，首日展覽反應不俗，除了國内及本地客戶，亦留意到有不少東歐客戶，主要關注新能源和儲能系統產品，或與能源價格高企有關，但暫時未有銷售目標。他又透露，正與一家公司客戶初步洽談大額訂單。

據聯交所披露，洪光椅於本月多次增持公司股份，合計累斥資91.9萬元增持，最新持股量達6.87億股或66.68%。他認為公司資產價值不止現時估值，坦言增持是「不服氣」。

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記者：伍鍵文