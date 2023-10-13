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【Netflix動向】Netflix擬開美國實體店　提供零售、沉浸式娛樂體驗

科技 18:18 2023/10/13

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雖然Netflix早前結束了其DVD租借業務，但Netflix似乎並未完全放棄實體業務。有外媒指，Netflix計劃推出新實體店「Netflix House」，並有望於2025年面世。

【時代終結】Netflix結束DVD租借服務　25年寄出逾52億隻

據外媒《彭博社》報道引述Netflix消費產品副總裁Josh Simon指：「我們已經看到很多粉絲喜歡沉浸在我們的電影和電視節目世界中，我們一直在思考如何將其提升到一個新的水平。」實體店將提供Netflix熱門節目的商品，及相關主題的食品和其他體驗。

該企未有提及更多具體詳情，僅透露首批門店預計將在2025年於美國面世。

由於Netflix目前正經營一間網店，主要出售其自家產品及熱門節目，如《怪奇物語》的周邊商品。過去亦曾在洛杉磯開設《魷魚遊戲：審判》的快閃零售店，及在倫敦開設《怪奇物語》舞台劇前傳的快閃零售店，並嘗試過提供沉浸式體驗，故外界推測Netflix House或開設於上述兩址中。

【寄生族噩耗】Disney+擬仿效Netflix　11月起打擊密碼共享

【串流媒體當道】傳統電視使用量大跌　YouTube、Netflix成觀眾最愛

責任編輯：殷凱怡

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