【以巴戰爭】埃及拒開放邊境作人道走廊 籲加沙民眾留低

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）表明，不會開放與加沙地區（Gaza）接壤的邊境作為人道走廊，呼籲當地的巴勒斯坦民眾留在當地。塞西強調，巴勒斯坦問題是全體阿拉伯國家的問題。

【以巴戰爭】哈馬斯傳用朝製武器 北韓斥美國造謠 【下一頁】

以色列大舉反擊後，埃及作為加沙唯一對外接壤的陸地邊境國家，被要求開放邊境讓加沙的巴勒斯坦人離開呼聲日漸高漲。但埃及政府始終堅定，拒絕開放邊境通道作為人道走廊。

塞西周四（12日）強調，十分同情加沙地區巴勒斯坦民眾的狀況，但重申埃及需要理性應對今次問題，來達成和平結果，同時亦需限制成本過高。他呼籲加沙的巴勒斯坦民眾保持堅定，繼續留在當地，埃及會盡力提供緩和措施，為加沙供應人道及醫療援助。

英考慮驅逐撐哈馬斯外國人 擬廢除簽證 【下一頁】

塞西指埃及已接收900萬名來自不同國家民眾，前來尋求安全及和平，但稱巴勒斯坦問題不同，屬於全體阿拉伯國家的問題，一旦巴勒斯坦人流離失所，將陷入消失危機。

然而，埃及外交部與塞西唱反調，重新接壤加沙的邊起自以巴戰爭爆發後未曾關閉。外交部亦指加沙地區邊境重要基建受以軍攻擊導致嚴重受損，大幅削弱運作能力。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培